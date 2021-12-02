Об этом самопровозглашенный президент Беларуси рассказал в интервью российскому пропагандисту Дмитрию Киселеву. Он заявил, что после принятия изменений в Конституцию пройдут выборы во все органы власти.

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Лукашенко высказался о выборах

Как уточнил Лукашенко, речь идет о президентских и парламентских выборах, а также о голосовании за делегатов Всебелорусского собрания. "Нам до президентских еще 4 года. Они могут максимум состояться в срок. Но, возможно, будут и досрочные", – отметил политик.

На основании того, если президент так решит. Или в переходных положениях в Конституции будут закреплены другие сроки выборов,

– добавил он.

Самопровозглашенный президент начал работать над новой конституцией Беларуси весной 2021 года. Он говорит, что документ будет более "современным". Впрочем, аналитики утверждают, что Лукашенко всего лишь готовит казахский сценарий, когда глава государства формально покидает пост, но сохраняет влияние на всю систему власти.

Будет ли Лукашенко баллотироваться снова

Когда Лукашенко спросили, пойдет ли он на следующие президентские выборы, тот выдержал почти 10-секундную "театральную паузу". После этого развел руками и ответил, что не знает. При этом, заверил, что не держит интригу, а еще якобы не определился. Мол, его решение будет зависеть прежде всего от ситуации в стране.

Лукашенко ответил на вопрос о выборах: смотрите видео



Киселев также поинтересовался, как Лукашенко хочет войти в историю. "Я об этом не думаю, честно. Я клянусь. Потому что не собираюсь уходить из той большой политики, которая сегодня у нас перед глазами. К сожалению, тяжелые времена", – пожаловался самопровозглашенный президент Беларуси.