Лукашенко решает, участвовать ли в войне против Украины, – Центр оборонных стратегий
27 февраля 2022 , 14:11Читати новину українською
Беларусь помогает России в войне против Украины и убийстве мирных украинцев. Самопровозглашенный президент Александр Лукашенко в последние часы думает об активном участии его армии в боевых действиях.
Предположение о том, что Лукашенко решает участие белорусской армии в войне против нашего государства, высказали в Центре оборонных стратегий. Такая вероятность очень велика, сообщает 24 канал.
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Существует очень большая вероятность, что самопровозглашенный президент Беларуси Лукашенко в ближайшие часы принимает решение об участии белорусской армии в войне, которую начала Россия против Украины,
– заявили в ведомстве.
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