Лукашенко угрожает полностью отключить интернет в Беларуси в случае новых протестов

Александр Лукашенко заявил, что может полностью отключить в Беларуси интернет. Сделает он это, если в стране состоятся массовые акции протеста, подобных тем, что вспыхнули после президентских выборов 2020 года.

Об этом Лукашенко сказал 22 ноября во время встречи со студентами нескольких вузов в Минском государственном лингвистическом университете. Он также рассказал, что в 2020 году доступ к интернету ограничивали, ведь на кону была "судьба страны".

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Почему Лукашенко может отключить в Беларуси интернет

Лукашенко заявил, что в случае повторения массовых протестов в Беларуси, подобных тем, которые вспыхнули после выборов 2020 года, он готов полностью отключить интернет в стране.

Если такое повторится, мы его (интернет – 24 Канал) вообще выключим. Как вы думаете, я буду смотреть и молиться, что вы кому-то не написали, если завтра страны не будет,

– заявил белорусский диктатор.

По его словам, интернет в 2020 году отключили, поскольку "тогда разговор шел о судьбе страны".

"Скажу честно, почти всегда это было с моего разрешения. Если у вас две проблемы, вы начинаете взвешивать. На этой чаше весов была страна", – отметил Лукашенко.

Напомним, что после президентских выборов 2020 года доступ к интернету в Беларуси почти полностью исчез, и ограничения продолжались три дня. Тогда Лукашенко утверждал, что перебои со связью были вызваны "зарубежным вмешательством".

Следующие президентские выборы в Беларуси запланированы на 26 января 2025 года, и Лукашенко уже объявил о своем намерении баллотироваться на седьмой срок.