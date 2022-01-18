Лукашенко говорит, что в 1994 году его избрали президентом случайно

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко говорит, что будущих глав государства "практически видно уже". Он сравнил, что теперь не так, как в девяностых, когда "президента избрали случайно".

Чиновник начал рассказывать о коррупции и бандитизме девяностых. Утверждает, что тогда стреляли в людей прямо на улицах.

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Теперь президента будут выбирать сознательно

По словам Лукашенко, в 1994 году белорусы "ошалели" и не знали, что делать.

Людям нужно было спасение. Вот они и вонзились в Лукашенко. Совершенно случайно наткнулись и выбрали,

– сказал самопровозглашенный президент.

Он добавил, что теперь общество другое, поэтому будут выбираться сознательно, а не случайно. Говорит, что нужно, чтобы к власти пришли "нормальные люди".

Что известно о белорусских выборах в 1994 году

Лукашенко пришел к власти в Белоруссии в 1994 году. Тогда он выиграл президентские выборы с огромным отрывом. Главным конкурентом Лукашенко был первый премьер-министр независимой Белоруссии Вячеслав Кебич.

Кстати, международные организации отмечали, что эти выборы были действительно демократическими.

С этого времени Лукашенко задержался в президентском кресле на 27 лет. В 2020 году, по официальным данным, он снова одержал победу. Хотя цивилизованный мир не признал результаты. Считают выборы сфальсифицированными. После них по всей Беларуси вспыхнули масштабные протесты, продолжавшиеся около полугода.

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