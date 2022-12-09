Херсон, Луганск и Донецк не обсуждали, – Лукашенко говорит, что беседует с Путиным о "мире"

Самопровозглашенный белорусский президент Александр Лукашенко постоянно разговаривает со своим "покровителем" – кремлевским диктатором Владимиром Путиным. Самое интересное, что, по словам белорусского диктатора, они якобы говорят о "мире".

Заявление самопровозглашенного президента Беларуси цитируют пропагандистские белорусские СМИ, сообщает 24 канал. Лукашенко утверждает, что во время встречи с диктатором временно оккупированные территории Украины не обсуждают.

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Новый поток сознания от Лукашенко

О чем могут говорить диктаторы? Вопрос открыт – возможно, один показывает карту и 4 позиции, а другой читает лекции по истории, но по словам Лукашенко, их разговоры с Путиным всегда о "необходимости прекращения войны". Интересно звучит, особенно с учетом того, кто развязал эту войну.

Самопровозглашенный белорусский президент говорит, что он с Путиным говорит о "переговорах", хотя должны говорить о капитуляции. А еще белорусский диктатор решил обвинить президента Украины Владимира Зеленского в том, что ему якобы "не позволяют вести переговоры".

А еще, как выяснилось, два диктатора не говорят о временно оккупированных территориях. Здесь правильно, потому что нечего обсуждать украинские города.

Мы всегда говорили о договоре, о прекращении войны, о том, чтобы эта война прекратилась. Об этом мы вообще говорили всегда. Помните и мои высказывания, и то, что Зеленскому просто не дают это сделать. В этом контексте мы говорили. Но никогда не обсуждали конкретные территории: Херсон, Луганск, Донецк и так далее, кто кого должен уволить,

– заявил Лукашенко.

Что там с переговорами

После деоккупации Киевщины и последствий российской оккупации в виде массовых захоронений и застенков Украина прекратила переговорный процесс с Россией. Но после того, как оккупанты провели псевдореферендумы на Херсонщине, Запорожье, Луганщине и Донетчине, президент Владимир Зеленский подписал указ о невозможности переговоров с Владимиром Путиным. То есть, Украина не отказалась от диалога, но с действующим руководством Кремля официальный Киев никаких переговоров вести не будет.

Большинство украинцев также поддерживают такую позицию и считают, что переговоры можно вести только о репарациях со стороны России. Запад уважает выбор Украины, хотя иногда отдельные деятели говорят о необходимости переговоров и мирного урегулирования. Часто это прокремлевские деятели.

С чем это связано? Всё просто. Еще в октябре так называемые оппозиционные издания России сообщали, что Кремль очень хочет переговоров. Однако совсем не для мира. Путин хочет выиграть время для подготовки нового наступления, поэтому пытается всеми силами реализовать этот план, и есть одна проблема – на манипуляции и шантаж Кремля никто уже не поддается. И даже "мирные басни" Лукашенко никак не влияют на эту ситуацию, равно как и его обвинения в сторону украинского руководства, которому якобы не разрешают вести переговоры.