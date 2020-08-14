Протесты в Беларуси продолжаются шестой день, из которых последние четыре заканчивались ночью силовым разгоном. Впрочем у Лукашенко на митинги в стране свой взгляд: он уверен и якобы показывал, как людям на улице платят.

Такое заявление Лукашенко сделал на совещании относительно строительства в стране. Его слова передает государственное информагентство "БелТА".

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Лукашенко в очередной раз осудил протесты, пригрозив рабочим увольнения и прогнозируя будущий упадок в стране. По мнению многолетнего президента Беларуси, остановка в производстве приведет к разрушению экономики и уступкам на рынке России и Канаде.

В отношении митингующих, он говорит – хотите ходить, то ходите, однако как-то нужно зарабатывать деньги. Он подтвердил: знает, что некоторым людям доплачивают.

На улице можно походить. Он их, тысячами ходят. Можно присоединиться, походить. Но там денег если и дадут, то на два дня. Там некоторым доплачивают. Мы их знаем, мы показывали их,

– сказал Лукашенко.

Ранее подконтрольные Лукашенко СМИ сообщали, что в Минске якобы задержали "координаторов массовых беспорядков". Один из них руководил действиями соратников на улице из отеля.

Что ранее Лукашенко говорил о протестах в Беларуси