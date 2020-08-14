Лукашенко говорит, что протестующим платят
Протесты в Беларуси продолжаются шестой день, из которых последние четыре заканчивались ночью силовым разгоном. Впрочем у Лукашенко на митинги в стране свой взгляд: он уверен и якобы показывал, как людям на улице платят.
Такое заявление Лукашенко сделал на совещании относительно строительства в стране. Его слова передает государственное информагентство "БелТА".
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Лукашенко в очередной раз осудил протесты, пригрозив рабочим увольнения и прогнозируя будущий упадок в стране. По мнению многолетнего президента Беларуси, остановка в производстве приведет к разрушению экономики и уступкам на рынке России и Канаде.
В отношении митингующих, он говорит – хотите ходить, то ходите, однако как-то нужно зарабатывать деньги. Он подтвердил: знает, что некоторым людям доплачивают.
На улице можно походить. Он их, тысячами ходят. Можно присоединиться, походить. Но там денег если и дадут, то на два дня. Там некоторым доплачивают. Мы их знаем, мы показывали их,
– сказал Лукашенко.
Что ранее Лукашенко говорил о протестах в Беларуси
- На второй день после вспышки столкновений Лукашенко заявил: овцами-митингующими руководят из-за границы.
- Люди не понимают, что делают, сказал президент, и ими начинают управлять извне.
- Несмотря на кровавые митинги по всей Беларуси, он назвал выборы праздником, который кто-то захотел испортить.
- Об исчезновении интернета и связи в Беларуси, которые наблюдались в течение двух суток – это атаки из-за рубежа, уверенно сказал Лукашенко.
- Протестующие – люди с уголовным прошлым и "обуржуазевшие" лица.
- Забастовки работников – это раскачивание ситуации, которое кто-то искусственно и специально делает.