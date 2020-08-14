Протести у Білорусі тривають шостий день, з яких минулі чотири закінчувалися вночі силовим розгоном. Втім у Лукашенка на мітинги в країн свій погляд: він впевнений і нібито показував, як людям на вулиці платять.

Таку заяву Лукашенко зробив на нараді щодо будівництва в країні. Його слова передає державна інформагенція "БелТа".

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Лукашенко вкотре засудив протести, пригрозивши робітникам звільнення і прогнозуючи майбутній занепад в країні. На переконання багаторічного президента Білорусі, зупинка у виробництві призведе до руйнування економіки і поступкам на ринку Росії і Канаді.

Щодо мітингарів, він каже – хочете ходити, то ходіть, однак якось потрібно заробляти гроші. Він ствердив: знає, що деяким людям доплачують.

На вулиці можна походити. Он їх, тисячами ходять. Можна приєднатися, походити. Але там грошей якщо і дадуть, то на два дні. Там деяким доплачують. ми їх знаємо, ми показували їх,

– сказав Лукашенко.

Раніше підконтрольні Лукашенкові ЗМІ повідомляли, що у Мінську начебто затримали "координаторів масових заворушень". Один із них керував діями соратників на вулиці з готелю.

Що раніше Лукашенко казав про протести у Білорусі