Лукашенко каже, що протестувальникам платять
Протести у Білорусі тривають шостий день, з яких минулі чотири закінчувалися вночі силовим розгоном. Втім у Лукашенка на мітинги в країн свій погляд: він впевнений і нібито показував, як людям на вулиці платять.
Таку заяву Лукашенко зробив на нараді щодо будівництва в країні. Його слова передає державна інформагенція "БелТа".
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Лукашенко вкотре засудив протести, пригрозивши робітникам звільнення і прогнозуючи майбутній занепад в країні. На переконання багаторічного президента Білорусі, зупинка у виробництві призведе до руйнування економіки і поступкам на ринку Росії і Канаді.
Щодо мітингарів, він каже – хочете ходити, то ходіть, однак якось потрібно заробляти гроші. Він ствердив: знає, що деяким людям доплачують.
Що раніше Лукашенко казав про протести у Білорусі
- На другий день після спалаху сутичок Лукашенко заявив: вівцями-мітингарями керують із-за кордону.
- Люди не розуміють, що роблять, сказав президент, і ними починають керувати ззовні.
- Незважаючи на криваві мітинги по всій Білорусі, він назвав вибори святом, яке хтось захотів зіпсувати.
- Щодо зникнення інтернету і зв'язку у Білорусі, які спостерігалися протягом двох діб – то це атаки з-за кордону, впевнено сказав Лукашенко.
- Протестувальники – люди з кримінальним минулим і "обуржуазілі" особи.
- Страйки працівників – це розгойдування ситуації, яке хтось штучно і навмисне робить.