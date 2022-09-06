Лукашенко вздумал лишать гражданства бежавших из страны белорусов
Источник:"Белта"
Белорусский диктатор александр лукашенко планирует лишать гражданства покинувших страну белорусов. Речь идет о тех, кто "действовал в ущерб государству".
Заявление о намерениях отбирать гражданство у выехавших за границу белорусов лукашенко сделал во время совещания относительно изменений в закон о гражданстве.
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По его мнению, в рамках подготовленного законопроекта нужно еще раз посмотреть на тех, кто покинул беларусь, и действует ли такой человек в ущерб государству и народу, совершая преступления.
Достойны ли эти люди оставаться гражданами беларуси, если они сбежали из родной страны и фактически разорвали связь с ней?
– заявил лукашенко.
Также самопровозглашенный президент считает необходимым обсудить требования к белорусам, которые получили "карту поляка" или другие документы за рубежом.
Нам нужно разобраться: либо они граждане беларуси, либо просто заблудились, просто взяли эту карту якобы случайно, либо у них другая "ориентация",
– сказал он.
В то же время лукашенко добавил, что органы внутренних дел беларуси и дипломатической службы имеют и другие вопросы гражданства, которые вызывают беспокойство.
Какие еще заявления делал лукашенко
- Белорусский диктатор александр лукашенко анонсировал "перестройку" в партийной системе. Хочет ликвидировать партии, выступающие против власти.
- александр лукашенко 1 сентября выступил перед белорусскими студентами и школьниками. Самопровозглашенный президент провел для них "урок" об исторической памяти.
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