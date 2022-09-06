Лукашенко вздумал лишать гражданства бежавших из страны белорусов

Белорусский диктатор александр лукашенко планирует лишать гражданства покинувших страну белорусов. Речь идет о тех, кто "действовал в ущерб государству".

Заявление о намерениях отбирать гражданство у выехавших за границу белорусов лукашенко сделал во время совещания относительно изменений в закон о гражданстве.

Читайте также Если мир не справится с марионеткой лукашенко, то что и говорить о россии, – Латушко

Лукашенко пригрозил лишением гражданства некоторым белорусам

По его мнению, в рамках подготовленного законопроекта нужно еще раз посмотреть на тех, кто покинул беларусь, и действует ли такой человек в ущерб государству и народу, совершая преступления.

Достойны ли эти люди оставаться гражданами беларуси, если они сбежали из родной страны и фактически разорвали связь с ней?

– заявил лукашенко.

Также самопровозглашенный президент считает необходимым обсудить требования к белорусам, которые получили "карту поляка" или другие документы за рубежом.

Нам нужно разобраться: либо они граждане беларуси, либо просто заблудились, просто взяли эту карту якобы случайно, либо у них другая "ориентация",

– сказал он.

В то же время лукашенко добавил, что органы внутренних дел беларуси и дипломатической службы имеют и другие вопросы гражданства, которые вызывают беспокойство.

Какие еще заявления делал лукашенко

Белорусский диктатор александр лукашенко анонсировал "перестройку" в партийной системе. Хочет ликвидировать партии, выступающие против власти.

александр лукашенко 1 сентября выступил перед белорусскими студентами и школьниками. Самопровозглашенный президент провел для них "урок" об исторической памяти.

Главный белорусский диктатор лукашенко снова заговорил о "превентивном ударе" по Украине, потому что здесь ему померещились "ростки фашизма".

Достойно внимания – лукашенко опозорился на 1 сентября в беларуси: смотрите видео