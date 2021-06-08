Надо иметь свое, – Лукашенко хочет вооружить белорусов на случай войны

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что необходимо иметь собственное производство стрелкового оружия. Объяснил это тем, что в случае войны всем надо будет защититься.

Об этом говорилось, когда обсуждали перспективы развития военно-промышленного комплекса. Лукашенко заверил, что белорусов надо обеспечить оружием на случай войны.

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По словам самопровозглашенного президента, Беларусь не собирается кого-то побеждать, а просто должна быть готовой нанести ущерб противнику.

"Без своего стрелкового оружия, если, не дай Бог, какой-то конфликт, война... Каждая семья и территориальные органы должны быть вооружены всем комплексом стрелкового оружия. Тогда враг, противник будет понимать, что с нами лучше не связываться", – заверил Лукашенко.

Лукашенко советует брать пример с России

Самопровозглашенный президент не хочет "надеяться на заморского дядю", а потому советует производить оружие в Беларуси.

Надо иметь свое,

– подчеркнул он.

Лукашенко отметил, что в этом может быть полезен опыт России. "Близкая нам страна, с которой мы разрабатываем, производим оружие – Россия. Она совершенно не против, чтобы мы по их технологиям разворачивали производство", – подытожил Лукашенко.