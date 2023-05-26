Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко. Он предположил, каковы на самом деле отношения между двумя диктаторами.

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"Был такой фильм "Скованы одной цепью". Он об афроамериканцах и белом расисте, которые скованы одной цепью и вынуждены двигаться в поисках свободы. Приблизительно такие же отношения у Путина и Лукашенко", – прокомментировал Яковенко.

Лютая ненависть

Яковенко убежден, что взаимная неприязнь двух диктаторов очень велика, они буквально ненавидят друг друга яростной ненавистью. Ведь долгие годы Александр Лукашенко маневрировал между Путиным и Европейским Союзом. Так он выторговал низкую цену на нефть и другие преференции у Путина. Шантажировал его тем, что Беларусь просто уйдет в Евросоюз.

В общем, отношение у Путина к Лукашенко стало очень осторожным. Ведь было время, когда Лукашенко претендовал на роль первого лица в России, этого уже давно нет, но память осталась.

Все-таки постоянно ощущать давление и угрозу превратиться в мелкого чиновника при путинской администрации, выдерживать это давление по реализации плана "Единого союзного государства" – это тяжелая история,

– резюмировал оппозиционер.

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