Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко. Он предположил, каковы на самом деле отношения между двумя диктаторами.
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"Был такой фильм "Скованы одной цепью". Он об афроамериканцах и белом расисте, которые скованы одной цепью и вынуждены двигаться в поисках свободы. Приблизительно такие же отношения у Путина и Лукашенко", – прокомментировал Яковенко.
Лютая ненависть
Яковенко убежден, что взаимная неприязнь двух диктаторов очень велика, они буквально ненавидят друг друга яростной ненавистью. Ведь долгие годы Александр Лукашенко маневрировал между Путиным и Европейским Союзом. Так он выторговал низкую цену на нефть и другие преференции у Путина. Шантажировал его тем, что Беларусь просто уйдет в Евросоюз.
В общем, отношение у Путина к Лукашенко стало очень осторожным. Ведь было время, когда Лукашенко претендовал на роль первого лица в России, этого уже давно нет, но память осталась.
Все-таки постоянно ощущать давление и угрозу превратиться в мелкого чиновника при путинской администрации, выдерживать это давление по реализации плана "Единого союзного государства" – это тяжелая история,
– резюмировал оппозиционер.
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Отношения России и Белоруссии: последнее
- Олег Жданов убежден, что Лукашенко не заставит себя ждать с реакцией на российские провалы в Белгородской и Курской областях. Он снова начнет обучение белорусских военных недалеко от украинской границы, ведь фюреру не на шутку тревожно.
- Несмотря на неудовлетворительное состояние здоровья, белорусский диктатор все же 25 мая улетел на встречу с Путиным в Москву. Сообщалось, что они будут обсуждать "проблемы в отношениях, которых не должно быть".
- В результате Беларусь и Россия 25 мая подписали соглашение, которое должно ускорить подготовку к размещению в Беларуси российского тактического ядерного оружия. Ранее Путин отмечал, что это должно произойти до 1 июля 2023 года.