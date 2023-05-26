Про це 24 Каналу розповів російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко. Він припустив, якими насправді є відносини між двома диктаторами.

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"Був такий фільм "Сковані одним ланцюгом". Він про афроамериканця і білого расиста, які сковані одним ланцюгом і змушені рухатися в пошуках свободи. Приблизно такі ж відносини у Путіна та Лукашенка", – прокоментував Яковенко.

Люта ненависть

Яковенко переконаний, що взаємна неприязнь двох диктаторів дуже велика, вони буквально ненавидять одне одного лютою ненавистю. Адже довгі роки Алєксандр Лукашенко маневрував між Путіним та Європейським Союзом. Так він виторгував низку ціну на нафту й інші преференції у Путіна. Шантажував його тим, що Білорусь просто піде у Євросоюз.

Загалом ставлення у Путіна до Лукашенка стало дуже обережним. Адже були часи, коли Лукашенко претендував на роль першої особи в Росії, цього вже давно немає, але пам'ять лишилася.

Все-таки постійно відчувати тиск і загрозу перетворитися в дрібного чиновника при путінській адміністрації, що постійно відбувається, витримувати цей тиск щодо реалізації плану "Єдиної союзної держави" – це важка історія,

– резюмував опозиціонер.

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