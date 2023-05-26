Про це на своєму ютуб-каналі розповів військовий експерт Олег Жданов, пише 24 Канал. Він припустив, до яких дій може вдатися самопроголошений президент Білорусі після низки провалів російської армії.

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Зауважимо, що неподалік Волинського та Поліського напрямку певні сили білоруської армії продовжують виконувати завдання в прикордонних з Україною районах.

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Жданов вважає, що найближчим часом Україна побачить велику активність білоруського війська. Пов'язана вона буде знову із раптовою перевіркою бойової готовності армії.

Є інформація, що самопроголошеного президента Білорусі Алєксандра Лукашенка дуже схвилювала ситуація в Бєлгородській області, до того ж нагнітають атмосферу ще й інциденти в Курській області.

Я цілком допускаю, що буквально сьогодні – завтра Лукашенко почне піднімати війська за тривогою, тренувати, перевіряти тощо. Так само як відреагував на події у Брянській області, коли був літакопад, 4 літальних апарати за один світловий день,

– прокоментував Жданов.

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