Про це на своєму ютуб-каналі розповів військовий експерт Олег Жданов, пише 24 Канал. Він припустив, до яких дій може вдатися самопроголошений президент Білорусі після низки провалів російської армії.
До теми Гра в ескалацію: коли та скільки ядерних боєзарядів Росія може розмістити в Білорусі
Зауважимо, що неподалік Волинського та Поліського напрямку певні сили білоруської армії продовжують виконувати завдання в прикордонних з Україною районах.
Як може відреагувати фюрер
Жданов вважає, що найближчим часом Україна побачить велику активність білоруського війська. Пов'язана вона буде знову із раптовою перевіркою бойової готовності армії.
Є інформація, що самопроголошеного президента Білорусі Алєксандра Лукашенка дуже схвилювала ситуація в Бєлгородській області, до того ж нагнітають атмосферу ще й інциденти в Курській області.
Я цілком допускаю, що буквально сьогодні – завтра Лукашенко почне піднімати війська за тривогою, тренувати, перевіряти тощо. Так само як відреагував на події у Брянській області, коли був літакопад, 4 літальних апарати за один світловий день,
– прокоментував Жданов.
Жданов припустив реакцію Лукашенка на постійні російські невдачі: дивитися відео
Що відомо про ядерну співпрацю Білорусі та Росії
- 25 травня Кремль та Білорусь підписали угоди, які мають пришвидшити підготовку до розміщення в Білорусі російської тактичної ядерної зброї. Ще у квітні Росія провела для білоруських військових навчання щодо поводження з тактичними ядерними боєголовками.
- Однак Інститут з вивчення війни називає можливість передачі нуклеарного арсеналу Лукашенку малоймовірною. Адже для розгортання тактичної ядерної зброї потрібна як значна військова інфраструктура, так і контроль російського командування над елементами збройних сил Білорусі.
- Нагадаємо, Путін оголошував, що до 1 липня 2023 року Росія має розмістити в Білорусі частину свого нуклеарного потенціалу.