Лукашенко планирует посетить оккупированный Крым: президент Беларуси заявил о сотрудничестве с оккупантами

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что готов посетить оккупированный Россией Крым. Несмотря на это, он отметил, что пока размышляет над этим.

Об этом белорусский президент заявил в интервью пропагандистским журналистам.

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Готовность посетить Крым

По словам Лукашенко, он готов посетить оккупированный полуостров тогда, когда это будет необходимо.

Если нужно будет, я поеду. Я человек решительный. Но какая необходимость у меня была ехать туда вчера или сегодня? Свою позицию я высказал еще в начале: де-факто Крым – российский, де-юре – нет,

– сказал он.

Самопровозглашенный президент Беларуси также обратил внимание на то, что статус Крыма был определен односторонне, без согласования с международным сообществом, которое до сих пор не признает полуостров частью России. Несмотря на это, он все же подтвердил активное сотрудничество Беларуси с оккупационными властями Крыма после 2014 года.

Поддержка оккупированных территорий

Лукашенко добавил, что в случае своего визита в Крым, планирует пригласить представителей СМИ.

В своем комментарии он также фактически признал и поддержал оккупационные администрации и незаконные вооруженные формирования на оккупированных территориях. Ведь кроме Крыма, планирует оказать поддержку другим захваченным Россией регионам, в частности, Донбасса и так называемой "Новороссии", что будет способствовать поддержке незаконных режимов и нарушений суверенитета Украины.