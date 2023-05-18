Такое мнение 24 Каналу рассказал основатель инициативы бывших беларусских правоохранителей BYPOL Александр Азаров. По его мнению, Лукашенко вообще являлся одним из инициаторов этой полномасштабной войны вместе с Путиным.

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У него была своя роль, которая существенно помогла оккупантам в начале полномасштабного вторжения.

Каждый исполнял свою роль. Лукашенко предоставил территорию для наступления на Киев. Дал оружие; места для обучения, лечения раненых и т.п. Помогал со снабжением боеприпасов. Хотел победной войны, но не получилось,

– рассказал Азаров.

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Как подчеркнул Азаров, Лукашенко хотел создать новый союз между Беларусью, Украиной и Россией. Похожая идея у него была еще в 1996 году, когда он попытался прийти к власти в так называемом "объединенном государстве" России и Беларуси. Там диктаторы хотят видеть и Украину.

Сейчас Лукашенко не рискнет позволить беларусской армии напрямую воевать против Украины. Вся его власть держится на силе. Он понимает, что его войска будут разгромлены, если Беларусь влезет в войну.

Он понимает, что его войска будут разбиты. Власти Лукашенко держатся на силе. Он сейчас уверяет, что беларусские войска не пойдут воевать. Но если бы он чувствовал, что это принесет ему победу, то пошел бы на это,

– считает Азаров.

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