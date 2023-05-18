Таку думку 24 Каналу розповів засновник ініціативи колишніх білоруських правоохоронців BYPOL Олександр Азаров. На його думку, Лукашенко взагалі був одним з ініціаторів цієї повномасштабної війни разом з Путіним.

До теми План на випадок смерті: хто стане наступником Лукашенка та яка роль його сина Віктора

У нього була своя роль, яка суттєво помогла окупантам на початку повномасштабного вторгнення.

Кожен виконував свою роль. Лукашенко надав територію для наступу на Київ. Дав зброю; місця для навчання, лікування поранених тощо. Допомагав з постачанням боєприпасів. Хотів переможної війни, але не вийшло,

– розповів Азаров.

Лукашенко був одним з ініціаторів війни проти України – BYPOL: дивіться відео

Лукашенко хотів створити "СРСР 2.0"

Як наголосив Азаров, Лукашенко хотів створити новий союз між Білоруссю, Україною та Росією. Схожа ідея у нього була ще в 1996 році, коли він спробував прийти до влади у так званій "об'єднаній державі" Росії та Білорусі. Там диктатори хочуть бачити ще Україну.

Натомість зараз Лукашенко не ризикне дозволити білоруській армії напряму воювати проти України. Уся його влада тримається на силі. Він усвідомлює, що його війська будуть розгромлені, якщо Білорусь влізе у війну.

Він розуміє, що його війська будуть розбиті. Влада Лукашенка тримається на силі. Він зараз запевняє, що білоруські війська не підуть воювати. Але, якби він відчував, що це принесе йому перемогу, то пішов би на це,

– вважає Азаров.

Стан здоров'я Лукашенка: коротко