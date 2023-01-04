Пролить некоторый свет относительно правдивости результатов тестов на коронавирус Александра Лукашенко и его сына Николая смогли белорусские хакеры, называющие себя "Объединенным штабом сопротивления". Если коротко, то результаты не могли быть правдивыми, ведь Лукашенко мог вообще не сдавать ПЦР-тесты перед встречей с Путиным.

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Что удалось выяснить хакерам

Чтобы представить миру такие данные, белорусские хакеры сломали медицинский центр управления делами самопровозглашенного президента Беларуси и выложили в открытый доступ более 70 электронных вариантов справок о ПЦР-тестировании на коронавирус на имена Александра и Николая Лукашенко. Они охватывают период с апреля 2021 года до конца декабря 2022 года.

По данным белорусского издания "Зеркало" Каждый из этих файлов имеет QR-код, который "ведет" на официальный сайт медцентра управления делами Лукашенко. Уже там можно найти такую же справку белорусского самопровозглашенного президента, которая оформлена согласно нормам.

Как отметили хакеры, почти все эти справки о результатах тестирования на коронавирус были изданы перед встречами Лукашенко с Путиным. Интересно, что в один и тот же период тестирования на COVID-19 проходил и Николай Лукашенко. Это может свидетельствовать о том, что Лукшенко-младший неофициально мог присутствовать на встречах диктаторов.

Почему справки сомнительны

Однако весь этот массив информации имеет ряд нестыковок. Речь идет о:

разногласиях в паспортных данных,

многочисленных разногласиях в датах выдачи справок.

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Так, в результатах тестов встречаются разные номера паспортов: у Александра дважды, у Николая – трижды. Более того, в одном из документов паспортные данные Николая Лукашенко совпадают с паспортными данными его отца.



Нестыковки в справках Лукашенко / Фрагменты скриншотов справок

На сомнительность правдивости медицинских справок указывает также то, что нередко они выдавались в один день и время. Более того, иногда ленились менять даже часы выдачи справок, поэтому Лукашенки "сдавали анализы" и получали результаты в разные дни в одно и то же время. Иногда заходили еще дальше, и выдавали результаты ПЦР-теста в ту же минуту, когда брали анализ, что, конечно, невозможно. Интересно, что в одном из документов дата выдачи справки даже предваряет дату проведения тестирования.



Разногласия в датах тестирования и получения теста / Скриншот

Заметим, что на период выхода статьи на сайте Республиканского клинического медицинского центра, где якобы Лукашенко и сдавал ПЦР-тест, данные уже удалили.

Поэтому именно на основе этих данных логично предположить, что Лукашенко, следуя, вероятно, пожеланиям Путина, просто ему врал и не сдавал эти ПЦР-тесты.