Пролити деяке світло щодо правдивості результатів тестів на коронавірус Олександра Лукашенка та його сина Миколи змогли білоруські хакери, які називають себе "Об'єднаним штабом опору". Якщо коротко, то результати не могли бути правдивими, адже Лукашенко міг взагалі не здавати ПЛР-тести перед зустріччю з Путіним.

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Що вдалося з'ясувати хакерам

Щоб представити світові такі дані, білоруські хакери зламали медичний центр управління справами самопроголошеного президента Білорусі та виклали у відкритий доступ понад 70 електронних варіантів довідок про ПЛР-тестування на коронавірус на ім'я Олександра та Миколи Лукашенків. Вони охоплюють період із квітня 2021 до кінця грудня 2022 року

За даними білоруського видання "Зеркало", кожен з цих файлів має QR-код, який "веде" на офіційний сайт медцентру управління справами Лукашенка. Уже там можна знайти таку саму довідку білоруського самопроголошеного президента, яка оформлена згідно норм.

Як зазначили хакери, майже усі ці довідки про результати тестування на коронавірус, були видані перед зустрічами Лукашенка з Путіним. Цікаво, що в один й той самий період тестування на COVID-19 буцімто проходив й Микола Лукашенко. Це може свідчити про те, що Лукшенко-молодший неофіційно міг бути присутнім на зустрічах диктаторів.

Чому довідки сумнівні

Однак увесь цей масив інформації має низку нестиковок. Мовиться про:

розбіжності у паспортних даних,

численні розбіжності у датах видачі довідок.

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Так, у результатах тестів трапляються різні номери паспортів: у Олександра двічі, у Миколи – тричі. Ба більше, в одному з документів паспортні дані Миколи Лукашенка збігаються з паспортними даним його батька.



Розбіжності у довідках Лукашенко / Фрагменти скріншотів довідок

На сумнівність правдивості медичних довідок вказує також те, що нерідко вони видавалися в один день і час. Ба більше, іноді лінувалися змінювати навіть години видачі довідок, тож Лукашенки "здавали аналізи" та отримували результати у різні дні в один й той самий час. Іноді ж заходили ще далі, та видавали результати ПЛР-тесту у ту ж хвилину, коли брали аналіз, що, звісно, неможливо. Цікаво, що в одному з документів дата видачі довідки навіть випереджає дату проведення тестування.



Розбіжності у датах тестування та отримання тесту / Скриншот

Зауважимо, що на період виходу статті на сайті Республіканського клінічного медичного центру, де буцімто Лукашенко й здавав ПЛР-тест, дані уже повидаляли.

Тож саме на основі цих даних логічно припустити, що Лукашенко, дотримуючись, ймовірно, побажань Путіна, просто йому брехав та не здавав ці ПЛР-тести.