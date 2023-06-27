Об этом 24 Каналу сказал политтехнолог Михаил Шейтельман. Возможно, у белорусского диктатора есть прогноз, что в ближайшие несколько месяцев в России начнутся бунты по свержению путинского режима.
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"Если у Лукашенко есть данные, что через два или три месяца в России могут произойти массовые протесты и смена власти путем переворота, тогда он сможет использовать подразделения ЧВК "Вагнер" для защиты", – говорит политический эксперт.
"Перебазирование" вагнеровцев в Беларусь
Детали соглашения с Евгением Пригожиным неизвестны, а условия, на которых он согласился остановить мятеж, в публичной плоскости были обозначены только в общей форме. Пока нет никакой информации о том, когда, как именно, в каком составе руководитель и подразделения ЧВК "Вагнер" переходят на территорию Республики Беларусь.
"Единственным подтверждением о переходе мятежников в Беларусь является заявление пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, но этого недостаточно, чтобы считать такой переход фактом", – добавил Шейтельман.
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Что известно о договоренностях с Пригожиным
- Пригожин остановил свой мятеж при условии, что отряды ППК "Вагнер" не будут расформированы, а уголовное производство, возбужденное против него, будет закрыто. Сообщалось также, что вагнеровцы передислоцируются на территорию Беларуси.
- О размещении лагерей для вагнеровцев в Беларуси сообщают СМИ. Мол, у руководства Могилевской области есть соответствующий приказ. Впрочем, мониторинговая группа "Белорусский Гаюн" это не подтверждает.
- В Институте изучения войны считают, что Беларусь не предоставит боевикам ППК "Вагнера" надежного убежища, если Кремль будет давить на Лукашенко