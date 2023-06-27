Про це 24 Каналу сказав політтехнолог Михайло Шейтельман. Можливо, у білоруського диктатора є прогноз, що протягом найближчих кількох місяців у Росії розпочнуться бунти з повалення путінського режиму.

Дивіться також Заколот Пригожина став найжорсткішим викликом для Путіна за 23 роки при владі: аналіз WP

"Якщо у Лукашенка є дані, що через два або три місяці у Росії можуть відбутися масові протести та зміна влади шляхом перевороту, тоді він зможе використати підрозділи ПВК "Вагнер" для власного захисту", – каже політичний експерт.

"Перебазування" вагнерівців до Білорусі

Деталі угоди із Євгенієм Пригожиним невідомі, а умови, на яких він погодився зупинити заколот, у публічній площині були означені лише у загальній формі. Наразі немає жодної інформації про те, коли, як саме, у якому складі керівник та підрозділи ПВК "Вагнер" переходять на територію Республіки Білорусь.

"Єдиним підтвердженням про перехід бунтівників до Білорусі є заява прессекретаря президента Росії Дмітрія Пєскова, але цього недостатньо, щоб вважати такий перехід фактом", – додав Шейтельман.

Як Лукашенко використає Пригожина: дивитись відео

Що відомо про домовленості із Пригожиним