Про це 24 Каналу сказав політтехнолог Михайло Шейтельман. Можливо, у білоруського диктатора є прогноз, що протягом найближчих кількох місяців у Росії розпочнуться бунти з повалення путінського режиму.
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"Якщо у Лукашенка є дані, що через два або три місяці у Росії можуть відбутися масові протести та зміна влади шляхом перевороту, тоді він зможе використати підрозділи ПВК "Вагнер" для власного захисту", – каже політичний експерт.
"Перебазування" вагнерівців до Білорусі
Деталі угоди із Євгенієм Пригожиним невідомі, а умови, на яких він погодився зупинити заколот, у публічній площині були означені лише у загальній формі. Наразі немає жодної інформації про те, коли, як саме, у якому складі керівник та підрозділи ПВК "Вагнер" переходять на територію Республіки Білорусь.
"Єдиним підтвердженням про перехід бунтівників до Білорусі є заява прессекретаря президента Росії Дмітрія Пєскова, але цього недостатньо, щоб вважати такий перехід фактом", – додав Шейтельман.
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Що відомо про домовленості із Пригожиним
- Пригожин зупинив свій заколот за умови, що загони ПВК "Вагнер" не будуть розформовані, а кримінальне провадження, порушене проти нього, буде закрите. Повідомлялося також, що вагнерівців передислокують на територію Білорусі.
- Про розміщення таборів для вагнерівців у Білорусі повідомляють ЗМІ. Мовляв, керівництво Могилівської області має відповідний наказ. Утім, моніторингова група "Беларускі Гаюн" це не підтверджує.
- В Інституті вивчення війни вважають, що Білорусь не надасть бойовикам ПВК "Вагнера" надійного притулку, якщо Кремль буде тиснути на Лукашенка.