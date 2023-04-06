Такое мнение в эфире 24 Канала предположил эксперт Украинского института будущего, экс-сотрудник СБУ Иван Ступак. Он рассказал, сколько миллиардов сейчас Беларусь должна России.

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Списать долги

Одной из ключевых тем апрельских переговоров Лукашенко и Путина, считает эксперт, могло стать финансовый вопрос. Беларусь должна России немалую сумму.

"Речь идет о 8,5 миллиардах долларов кредита. За ними Беларусь должна платить проценты. Возможно, Лукашенко просил, чтобы Путин что-то списал. А, возможно, и просить новые кредиты", – предположил Ступак.

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Будет отчитываться о "ядерном строительстве"

Конечно, темой №1 в последнее время стало заявление Путина о размещении тактического ядерного оружия на территории Беларуси. Диктатор предположил, что уже летом этот процесс начнется, а сейчас идет подготовка. Вероятно, именно о строительстве комплекса для размещения ядерных зарядов для "Искандеров", подчеркнул Ступак, Лукашенко мог отчитываться перед Путиным.

"То есть ядерный заряд стоит отдельно, "Искандер" отдельно. Когда уже нужно стрелять боевым зарядом, они тогда монтируются и используются. А так оно все хранится отдельно, чтобы уберечься от каких-то неосторожных движений", – объяснил детали экс-сотрудник СБУ.

Шпионский след

Третьей логической темой переговоров мог стать "шпионский след". 4 апреля в Беларусь приезжал Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин. Вместе с Лукашенко они обсуждали инцидент в Мачулищах, когда на аэродроме прогремело несколько взрывов и пострадал российский военный самолет, напомнил Иван Ступак.

Нарышкин рассказывал о задержании шпионской диверсионной группы, работающей против Беларуси и России. Возможно, в этом шпионском ключе будет встреча,

– предположил еще одну версию спикер.

К слову, 5 апреля Александр Лукашенко уже прибыл в Россию, сообщают белорусские СМИ. Вместе с Владимиром Путиным они провели закрытую встречу, где обсудили вопросы, не касающиеся Высшего государственного совета. В частности, речь идет об импортозамещении и развитии высокотехнологичных отраслей. А уже сегодня, 6 апреля, на этом собрании планируется "разработать концепцию безопасности союзного государства".

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