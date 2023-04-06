Таку думку в ефірі 24 Каналу припустив експерт Українського інституту майбутнього, ексспівробітник СБУ Іван Ступак. Він розповів, скільки мільярдів наразі Білорусь винна Росії.

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Списати борги

Однією з ключових тем квітневих перемовин Лукашенка та Путіна, вважає експерт, могло стати фінансове питання. Білорусь винна Росії чималу суму.

"Мовиться про 8,5 мільярдів доларів кредиту. За ними Білорусі треба платити відсотки. Можливо, Лукашенко просив, щоб Путін щось списав. А, можливо, й просив нові кредити", – припустив Ступак.

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Звітуватиме про "ядерне будівництво"

Звісно, темою №1 за останній час стала заява Путіна про розміщення тактичної ядерної зброї на території Білорусі. Диктатор припустив, що вже влітку розпочнеться цей процес, а наразі триває підготовка. Ймовірно, саме про будівництво комплексу для розміщення ядерних зарядів до "Іскандерів", наголосив Ступак, Лукашенко міг звітувати перед Путіним.

"Тобто ядерний заряд стоїть окремо, "Іскандер" окремо. Коли вже треба стріляти бойовим зарядом, вони тоді вмонтовуються і використовуються. А так воно все зберігається окремо, щоб уберегтися від якихось необережних рухів", – пояснив деталі ексспівробітник СБУ.

Шпигунський слід

Третьою логічною темою перемовин міг стати "шпигунський слід". 4 квітня до Білорусі приїздив Директор Служби зовнішньої розвідки Росії Сєргєй Наришкін. Разом з Лукашенком вони обговорювали інцидент в Мачулищах, коли на аеродромі прогриміло декілька вибухів і постраждав російський військовий літак, нагадав Іван Ступак.

Наришкін розповідав про затримання шпигунської диверсійної групи, яка працює проти Білорусі та Росії. Можливо, у цьому шпигунському ключі буде зустріч,

– припустив ще одну версію спікер.

До слова, 5 квітня Алєксандр Лукашенко вже прибув до Росії, повідомляють білоруські ЗМІ. Разом з Владіміром Путіним вони провели закриту зустріч, де обговорили питання, що не стосуються Вищої державної ради. Зокрема, мовиться про імпортозаміщення та розвиток високотехнологічних галузей. А вже сьогодні, 6 квітня, на цьому зібранні планують "розробити концепцію безпеки союзної держави".

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