Про це 24 Каналу розповів політичний експерт Валерій Клочок. На його думку, Лукашенко та Наришкін вибрали дивну тему для обговорення.

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Щоб був привід "пагаваріть"

Після так званих виборів в Білорусі у 2020 році, коли Лукашенко вкотре призначив себе президентом, ціла армада російських журналістів приїхала до Білорусі. І вони почали займатися редакційною політикою білоруських ЗМІ.

Лукашенко дав цьому "зелене світло", як сьогодні погодили в Росії приїзд китайських фахівців, які будуть блокувати You Tube,

– зазначив співрозмовник.

В Білорусі донесення інформації широкому загалу відбувається так само як в Росії, у викривлений спосіб. Інцидент, який стався на аеродромі в Мачулищах з ДРЛС А50-У, видається за правду і доводиться, що західні сусіди Білорусі бажають їй лише шкоди.

Білоруський диктатор це робить системно, і це, на жаль, працює,

– додав політичний експерт.

В Білорусі поширюються думки, мовляв, якщо в у нас почнеться революція, то відбудеться те, що зараз в Україні, – війна. Тому давайте краще жити тихесенько з Лукашенко, і тоді з нами нічого не станеться.

Валерій Клочок припустив, що сталося з А50-У в Мачулищах: дивіться відео

"Тому такі "інциденти", як з А50-У, будуть обговорюватись, тому що інших "терористичних актів", як вони говорять, в Білорусі не відбулося", – зауважив співрозмовник.

Валерій Клочок, припустив, що "теракт" з ДРЛС А50-У вчинив сам Лукашенко, щоб був привід "пагаваріть".

Що відомо про інцидент з ДРЛС А50-У