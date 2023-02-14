Политолог Николай Давидюк считает, что у Лукашенко нет ни сил, ни средств пойти против Путина. Об этом он рассказал 24 Каналу. По его словам, Лукашенко "играет" между Украиной, Россией, Западом и Китаем.

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Россия "намекнула" Лукашенко

По мнению политолога, убийство Макея (министра иностранных дел Беларуси – 24 Канал) "обрезало" Лукашенко западный вектор.

Это убийство было более выгодно России, и это она "намекнула" президенту Беларуси, мол, твои попытки искать поле для маневра ограничиваются,

– заметил он.

Он сообщил, что по инсайдерской информации, от 70 до 100 процентов работников разных заводов, приезжавших из Китая для того, чтобы замещать и привозить технологии в Беларусь, оказались людьми двойного назначения – то есть все они служили, воевали. И сейчас они подпирают Лукашенко.

"А с другой стороны, он может сказать Путину: Си Цзиньпин против того или иного решения. У него здесь 100-тысячная армия, которая меня может снести. Поэтому я не могу делать слишком резкие движения", – предположил Давидюк.

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Лукашенко также "кинул" Украину

По его словам, Лукашенко сейчас выпрашивает звонок Президента Украины. Но этого звонка не будет.

Глава Беларуси пытается имитировать, что он хочет не нападать, что он сдерживает агрессора. Он пытается "продать" то, что он якобы предоставляет территорию Россия для наступления и обучения военных, но не атакует Украину,

– отметил политолог.

Однако он отметил, что мы знаем: белорусы были в Буче, в Ирпене и все это зафиксировано.

"Сейчас есть возможность сделать из Беларуси Италию при нацистской Германии, но не надо переоценивать Лукашенко и считать, что он пошел на какие-то согласования. Каждый раз, когда он сближался с Западом, обманывал и "кидал", – подчеркнул Давидюк.

Он напомнил, что Лукашенко также "кинул" Украину, хотя обещал, что из Беларуси поедут только тракторы, а не танки.

А из Беларуси в Украину поехали танки. Убийства и зверства в Буче – это тоже ответственность самого Лукашенко. И то, что он будет висеть на виселице, это вопрос времени,

– подчеркнул он.

Политолог считает, что Беларусь сейчас важна с точки зрения атаки оккупантов на Польшу, потому что от границы Беларуси и до Варшавы – 200 километров.

"И для нас это тоже угроза, потому что Польша наш стратегический союзник", – добавил Николай Давидюк.

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