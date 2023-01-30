Об этом 24 Каналу рассказал политолог Николай Давидюк. Советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк сказал, что МОК – это промоутер войны, убийств и разрушений.

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Баху не помешает посетить Бахмут

Давидюк отметил, что Зеленский, городской голова Мелитополя Федорова, каждый воин ВСУ сейчас имеют больший вес в мире, чем глава МОК. Зеленский правильно сделал, что пригласил его в Бахмут. Возможно, он даже и приедет, потому что Гутерреш, Штайнмайер и тому подобное были в Буче, Бородянке, в городах, где хорошо видно, что такое Россия.

Я верю в силу украинского лидерства. Это самое крутое, что произошло с Европой и миром. Украинцы, которые пришли, и честно и справедливо говорят миру вещи. Россияне убивают и насилуют, мы с этим мириться не будем. Если вы хотите их вернуть, наденьте гражданскую одежду и походите в любом оккупированном русскими городе,

– заметил политолог.

Он добавил, что нам отказываться от Олимпиады нельзя, но нужно сделать все, чтобы на ней не было россиян и белорусов. МОК разрушает авторитет этого мероприятия. Олимпиада создавалась как альтернатива войне. Страны соперничают между собой мышцами, а не пушками, а в истории уже была огромная пауза в истории Олимпийских игр.

"Если туда приедут россияне и белорусы, то Украина сделает так, чтобы сотни стран туда не приехали. Тогда МОК будет дискредитирован хуже, чем FIFA, чем Кремль. Был бы Бах умным человеком, приехал бы в Бахмут и там сделал бы заявление, что никаких россиян на Олимпийских играх не будет", – подчеркнул Давидюк.

Давидюк о возможном участии россиян и белорусов в Олимпийских играх: смотрите видео

Нобелевская премия мира и коррупция россиян

По его словам, история потом забудет, что Нобелевскую премию мира в прошлом году получили украинцы, россияне белорусы, будут помнить только нас. В этом году Зеленский, Залужный, весь украинский народ получит премию, потому что у нас – самые крутые люди, у нас самое крутое поколение, которое даже учится в укрытиях, пока летают ракеты.

Если возвращаться в МОК, это деньги. Коррупция. Путин вкладывает в это деньги. Через африканские государства заходит, через Среднюю Азию везут чемоданы денег. Так же и у FIFA. Вы думаете, что Путин проведение Олимпиады и чемпионата мира выиграл честно? Это коррупция, и весь мир об этом говорил,

– подчеркнул политолог.

Как он отметил, коррупция – это единственный экспортный товар России. Не газ и нефть, принадлежащие Дагестану, Чечне, Сибири, Якутии. Только коррупцию Россия может принести в мир. Относительно Олимпиады наши спортсмены должны быть там, а российские – ни в коем случае.

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