Про це 24 Каналу розповів політолог Микола Давидюк. Радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк сказав, що МОК – це промоутер війни, вбивств і руйнувань.

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Баху не завадить відвідати Бахмут

Давидюк зазначив, що Зеленський, міський голова Мелітополя Федорова, кожен воїн ЗСУ нині мають більшу вагу у світі, ніж голова МОК. Зеленський правильно зробив, що запросив його в Бахмут. Можливо, він навіть і завітає, бо Гутерреш, Штайнмаєр тощо були в Бучі, Бородянці, в містах, де добре видно, що таке Росія.

Я вірю в силу українського лідерства. Це найкрутіше, що сталось з Європою та світом. Українці, які прийшли, й чесно та справедливо кажуть світу речі. Росіяни вбивають і гвалтують, ми з цим миритися не будемо. Якщо ви хочете їх повернути, одягніть цивільний одяг і походіть у будь-якому окупованому росіянами місті,

– зауважив політолог.

Він додав, що нам відмовлятись від Олімпіади не можна, але треба зробити все, щоб на ній не було росіян і білорусів. МОК узагалі руйнує авторитет цього заходу. Олімпіада створювалась, як альтернатива війні. Країни змагаються між собою м'язами, а не гарматами, а в історії вже була величезна пауза в історії Олімпійських ігор.

"Якщо туди приїдуть росіяни й білоруси, то Україна зробить так, щоб сотні країн туди не приїхали. Тоді МОК буде дискредитований гірше, ніж FIFA, ніж Кремль. Був би Бах розумною людиною, приїхав би в Бахмут і там би зробив заяву, що ніяких росіян на Олімпійських іграх не буде", – наголосив Давидюк.

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Нобелівська премія миру й корупція росіян

За його словами, історія потім забуде, що Нобелівську премію миру минулого року отримали українці, росіяни білоруси, пам'ятатимуть лише нас. Цього року Зеленський, Залужний, увесь український народ отримає премію, бо в нас – найкрутіші люди, в нас найкрутіше покоління, яке навіть вчиться в укриттях, поки літають ракети.

Якщо повертатись до МОК, то це гроші. Корупція. Путін вкладає в це гроші. Через африканські держави заходить, через Середню Азію везуть валізи грошей. Так само й у FIFA. Ви думаєте, що Путін проведення Олімпіади й чемпіонату світу виграв чесно? Це корупція, й увесь світ про це говорив,

– підкреслив політолог.

Як він зазначив, корупція – це єдиний експортний товар Росії. Не газ і нафта, які належать Дагестану, Чечні, Сибіру, Якутії. Лише корупцію Росія може принести у світ. Щодо Олімпіади, наші спортсмени мають бути там, а російські – ні в якому разі.

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