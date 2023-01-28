Такое мнение 24 Каналу озвучил российский оппозиционный политик Леонид Гозман. Паника в России усиливается, в частности, на шоу Скабеевой паникуют из-за поставок танков для ВСУ.

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Триггером будет освобождение Крыма

Гозман отметил, что триггером для переворота в России будет освобождение Крыма. Однако он будет только внутри дворца, только среди элит, а не среди населения. Население не выйдет на протесты, понимая, что их просто расстреляют из пулеметов.

Восстания против таких диктаторов практически не бывает. Не было восстания против Сталина, не было восстания против Гитлера. Во времена Советского союза даже героический народ Украины не восставал против советской власти. Дело не в недостатке смелости, а дело в безнадежности этого восстания,

– заметил российский оппозиционный политик.

Он добавил, что увольнение Крыма повлияет на российские элиты. Можно надеяться, что в это время правление Путина завершится, а его режим будет уничтожен.

Гозман о том, что в России будет переворот, но только среди элит, а не населения: смотрите видео

Путин может использовать ядерное оружие

По словам российского оппозиционного политика, Путин, независимо от того, будет ли Крым его или нет, может использовать ядерное оружие. Если бы все шло по его плану, украинцы массово сдавались бы в плен и он взял бы Киев за 3 дня, угрозы было бы меньше, но поскольку он имеет такое оружие, угроза постоянна.

"Быстрое, эффективное и яркое наступление Украины снижает вероятность применения ядерного оружия. Это лишь разговоры, что ядерное оружие – это одна кнопка, один человек нажал на кнопку, и ракеты улетели. Это не так. Таких людей трое – это президент, министр обороны, начальник генерального штаба", – подчеркнул Гозман.

Как он отметил, и после них еще целый ряд офицеров низшего ранга, до последнего, кто должен повернуть ключ в шахте в своем бункере. Вероятно, кто-то из этих людей не захочет "в рай" вместе с Путиным. Да и к российскому ядерному оружию также есть вопрос, до сих пор ли летает оно, или уже полностью заржавело.

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