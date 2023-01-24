Уже всем очевидно, что решением начать полномасштабное вторжение Путин превратил свое государство в изгнанника. Собственно сейчас можно констатировать, что кремлевская космическая разведка коллапсирует под влиянием международных санкций.

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Россия "переносит" космические проекты

Как отмечают в ГУР, после 24 февраля акционерное общество "Информационные спутниковые системы имени академика М.Ф. Решетнева" попало под международные санкции.

По информации военной разведки Украины, на объектах стратегически важного для врага этого предприятия оборонпрома российские конструкторы и ученые среди прочего разрабатывают так называемые "большие глаза" – то есть средства ведения космической разведки,

– говорится в сообщении.

В то же время там указано, какие именно проекты по космической разведке должны были реализовать захватчики:

"Репей" – проект перспективной высокоорбитальной системы ведения радиоэлектронной разведки;

"Геракл-КВ" – проект комплекса глобальной космической командно-ретрансляционной системы;

"Сфера" – проект единой системы спутниковой связи 3-го этапа.

Обратите внимание! Это предприятие расположено в городе закрытого типа Железногорск в Красноярском крае. Кремлю пришлось приостановить все эти проекты из-за нехватки деталей, как иностранного, так и отечественного производства.

Известно, что у оккупантов нет нескольких сотен тысяч необходимых элементов аппаратуры для космических модулей. Потому и пришлось "перенести" реализацию всех этих инициатив на несколько лет:

️проект "Репей" – с 2022 на 2024 год;

️проект "Геракл-КВ" – с 2023 на 2025 год;

️ проект "Сфера" – с 2025 на 2027 год.

В Главном управлении разведки также констатировали, что из-за санкций и мобилизации под угрозой прекращения существования вскоре окажутся еще несколько отраслей российской экономики.

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В связи с этой темой напомним, что Евросоюз готовит 10 пакет санкций к годовщине с начала полномасштабного вторжения. Чтобы ни говорили кремлевские пропагандисты, но эти ограничения действительно ударили по российской экономике – ей в ближайшие несколько лет будет очень несладко.