Лукашенко надеется еще пережить Путина, – Пионтковский дал прогноз по Беларуси

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко пытается выкручиваться перед Путиным в своей политике. Он надеется еще пережить своего российского партнера.

Об этом 24 каналу рассказал российский публицист Андрей Пионтковский. По его словам, он следит за Лукашенко уже 30 лет, и самопровозглашенный президент Беларуси всегда пытается выкручиваться, чтобы сохранить свою власть. Это было и перед Ельциным, и перед Путиным.

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Решит ли Лукашенко напасть на Украину

Лукашенко каждый год приезжал в Москву, подписывал все новые документы о "конечном объединении" двух государств, выпивал рюмку водки. Но это все бред. Лукашенко не готов сменить статус диктатора на простого секретаря "минского обкома".

Именно в таком ключе Лукашенко будет действовать по вопросу войны против Украины. Он не хочет воевать, потому что это для него опасно.

Мой прогноз – он будет делать все, что угодно, говорить дикие речи, требовать дать ему ядерное оружие. Но войска в Украину он не бросит, – подчеркнул Андрей Пионтковский.

Прежде всего, это буквально опасно для него самого, ведь по социологическим опросам около 80% белорусов не поддерживают идею вторжения их армии в Украину.

Да и сам Лукашенко, как считает Пионтковский, собирается еще пережить Путина. Когда российский диктатор будет судиться на процессе военных преступников, то самопровозглашенный президент хочет быть там только свидетелем.

Несмотря на это, Кремль пытается всячески втянуть Беларусь в войну. Яркий пример – недавние ракетные обстрелы, когда российские самолеты влетали в воздушное пространство Беларуси и били по Украине. Тогда ВСУ не поддались на провокацию и не наносили ответных ударов.

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Напомним, по данным Генерального штаба ВСУ, в Белоруссии изучают возможности проведения скрытой мобилизации. Также там предупреждают о высокой угрозе авиационных и ракетных ударов из Белоруссии. Поэтому ни в коем случае не игнорируйте сигналы воздушной тревоги.