лукашенко невыгодно отдавать приказ о наступлении на территорию Украины. Об этом 24 канала рассказал белорусский оппозиционер Павел Латушко.

Достойно внимания Военный эксперт объяснил, возможно ли сейчас наступление беларуси на Украину

"Наступление из беларуси пока стратегически не имеет смысла"

Латушко рассказывает, что поддержка лукашенко в беларуси составляет около 25%, но даже среди его сторонников нет абсолютной поддержки участия вооруженных сил беларуси в российско-украинской войне. Именно это фактор, сдерживающий для самопровозглашенного президента.

лукашенко сделает то, что ему скажет путин. Но эта ситуация, которую он должен сделать, еще не наступила,

– подчеркнул белорусский оппозиционер.

По его мнению, в настоящее время вхождение вооруженных сил беларуси самостоятельно на территорию Украины стратегически не имеет смысла. Ведь это приведет к жертвам в белорусской армии, социальному напряжению в стране, а также дестабилизации власти лукашенко. "И Путин получает проблему еще и на территории беларуси, с которой ему нужно будет разбираться", – отметил эксперт.

лукашенко тоже в своей жизни любит только одно. Он просто безумно, безудержно, фанатично любит власть. И все, что создает ему угрозы для потери этой власти – он будет пытаться избежать. Поэтому на сегодняшний день ему точно невыгодно принимать это решение,

– подчеркнул Павел Латушко.

По мнению белорусского оппозиционера, той стратегической функции, которую выполняет лукашенко для кремля, вполне достаточно, чтобы он сел на скамью подсудимых в Международном уголовном суде. Он ведь является единственным союзником в действии для путина.

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Павел Латушко о наступлении из беларуси и учениях у границ: смотрите видео

Войска беларуси на границе с Украиной: что известно

беларусь начала учения у государственных границ Украины, которые продолжаются уже более месяца. Дату их завершения постоянно переносят. В этот раз сроки проверки боевой готовности вооруженных сил республики беларусь продлили до 31 июля.

Вадим Скибицкий, представитель Главного управления разведки, сообщил о том, что на украинско-белорусской границе размещены 6 батальонно-тактических групп. Они обустраивают местность и проводят обучение. Также была замечена активная подготовка спецподразделений беларуси с участием россиян.

Спикер Нацгвардии Руслан Музычук отметил, что Украина принимает все необходимые меры в ответ на провокации белоруси. Он рассказал, что хотя на территории беларуси и зафиксированы длительные учения войск, накопления оружия и техники, но создания ударных группировок, которые были бы способны и готовы напасть с их территории, не наблюдается.

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