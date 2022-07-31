лукашенко невигідно віддавати наказ про наступ на територію України. Про це 24 каналу розповів білоруський опозиціонер Павло Латушко.

Варте уваги Військовий експерт пояснив, чи можливий зараз наступ білорусі на Україну

"Наступ з білорусі наразі стратегічно не має сенсу"

Латушко розповідає, що підтримка лукашенка в білорусі становить близько 25%, але навіть серед його прихильників немає абсолютної підтримки участі збройних сил білорусі в російсько-українській війні. Саме це є фактором, який стримує самопроголошеного президента.

лукашенко зробить те, що йому скаже путін. Але ця ситуація, що він має зробити, ще не наступила,

– наголосив білоруський опозиціонер.

На його думку, наразі входження збройних сил білорусі самостійно на територію України стратегічно не має сенсу. Адже це призведе до жертв у білоруській армії, соціального напруження в країні, а також дестабілізації влади лукашенка. "І путін отримує проблему ще й на території білорусі, з якою йому треба буде розбиратися", – зауважив експерт.

лукашенко теж у своєму житті любить тільки одне. Він просто шалено, нестримно, фанатично любить владу. І все, що створює йому загрози для втрати цієї влади – він буде намагатися уникнути. Тому на сьогодні йому точно невигідно ухвалювати це рішення,

– наголосив Павло Латушко.

На думку білоруського опозиціонера, тієї стратегічної функції, яку виконує лукашенко для кремля, цілком достатньо для того, щоб він сів на лаву підсудних в Міжнародному кримінальному суді. Адже він є єдиним союзником в дії для путіна.

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Павло Латушко про наступ з білорусі та навчання біля кордонів: дивіться відео

Війська білорусі на кордоні з Україною: що відомо

білорусь розпочала навчання біля державних кордонів України, які тривають вже понад місяць. Дату їхнього завершення постійно переносять. Цього разу терміни перевірки бойової готовності збройних сил республіки білорусь продовжили до 31 липня.

Вадим Скібіцький, представник Головного управління розвідки, повідомив про те, що наразі на українсько-білоруському кордоні розміщені 6 батальйонно-тактичних груп. Вони облаштовують місцевість та проводять навчання. Також було помічено активну підготовку спецпідрозділів білорусі за участі росіян.

Речник Нацгвардії Руслан Музичук зауважив, що Україна вживає всіх необхідних заходів у відповідь на провокації білорусі. Він розповів, що хоч на території білорусі й зафіксовані тривалі навчання військ, накопичення зброї та техніки, але створення ударних угруповань, які були б здатними й готовими напасти з їхньої території, не спостерігається.

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