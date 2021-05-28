Борт Афіни – Вільнюс посадили в Мінську нібито через мінування. Сам лист із тривожним повідомленням "надійшов" на пошту білоруських правоохоронців і його нібито надіслали не хтось там, а "солдати ХАМАС".

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Вони "зробили" це не на пошту грецької авіакомпанії, у Вільнюс листа теж не написали – а білоруським силовикам.

"Казкова" версія про порятунок літака

Тож Олександр Лукашенко сказав, мовляв, світ у небезпеці – треба рятувати, і особисто дав команду військовому винищувачу супроводжувати пасажирський лайнер в аеропорт Мінська, щоб врятувати Литву від теракту.

Коли борт приземлився і ніякої вибухівки на ньому, зрозуміло, не знайшли, силовики абсолютно випадково побачили у літаку колишнього редактора білоруського телеграм-каналу NEXTA Романа Протасевича з дівчиною.

Нібито вони так були раді зустрічі, що не могли наговоритись під час зупинки борту, тому попросили затриматись, провели його в СІЗО, щоб їм ніхто не заважав, де "за чашкою кави та за цигаркою", розпитали про те, як життя у нього взагалі.

Лукашенко наплутав версії з "мінуванням"

Ми б з радістю повірили у цю казкову версію КДБ, якби сам Лукашенко не заплутався у своїх же словах про мінування:

спершу "супергерой" Лукашенко рятував Вільнюс, де мав сісти літак, від бомби;

рятував Вільнюс, де мав сісти літак, від бомби; після цього казав, що намагався вберегти від вибуху Білоруську АЕС, над якою пролітав замінований літак;

потім наголошував, що повідомлення про мінування надійшло від палестинських терористів ХАМАС. останні, до слова, одразу спростували цю заяву;

пізніше нібито виявилося, що це повідомлення взагалі надіслали зі Швейцарії, а аеропорти Києва, Львова та Варшави повідомлення бачили, але приймати "замінований літак" відмовились.

Тож йому нічого не залишалось, як самотужки рятувати світ. Брюс Вілліс би плакав. Канцлерка Німеччини Ангела Меркель зауважила, що якщо можливість екстреної посадки використовується для арешту невдоволених опонентів, то всім очевидно, що саме сталося.

Вона наголосила, що оголошений аргумент про ХАМАС був негайно спростований. До слова, сама Греція, звідки літак і вилетів, також не отримувала жодних листів.

Знаєте, про що подумала, що "якщо і коли" про цю подію почує Кім Чен Ин, то він аплодуватиме Лукашенку стоячи.

Поки один забороняє носити джинси, робити стильні зачіски і, що ще гірше, фарбувати волосся – інший завертає літак країни НАТО просто у повітряному просторі, щоб зняти з нього одного хлопця.

Що відомо про Протасевича

Роман Протасевич зазначив, що перебуває у СІЗО Мінська і жодних проблем зі здоров'ям, серцем та іншими органами – у нього начебто нема.

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Тож чи дійсно цей "терорист", як його називає Лукашенко, настільки небезпечний для диктатора, щоб так підставитись перед Заходом? Роману 26 років, він журналіст, блогер та опозиціонер, а ще – колишній головний редактор телеграм-каналу NEXTA, це той, у якому публікували оголошення про мирні протести незгідних з режимом.



Роман Протасевич перебуває у СІЗО Мінська / Скриншот з відео NEXTA

Варто наголосити, що мовилося саме про мирні протести, бо учасники акції хоч і збирались натовпом, та лиш для того, щоб пройти вулицями, подарувати квіти правоохоронцям, вони навіть сміття за собою прибирали. А щоб вилізти на лавку та викрикнути слоган, знімали взуття.

Хто криється за обліком Лукашенка Протасевич зрозумів набагато раніше, ніж інші, ще у 2010, коли йому було 15 років. Відтоді він виходив на протести і переховувався в інших країнах, бо опозиції в Білорусі, як і в Росії не раді.



Протасевич може нав'язати білорусам європейські цінності, що не сподобається режиму / Фото NEXTA

Як з'ясувалось, був Протасевич і на Донбасі, але не для того, щоб боронити Україну, а для того, щоб писати про події негромадянської війни і не тільки.

"Після того, як я повернувся з війни в Україні, я зрозумів просту річ, що я з задоволенням поїду працювати в якісь військові конфлікти, з тієї причини, що людям потрібно показувати речі, яких ніколи не повинно бути", – зазначав Протасевич.

Чи такий страшний Роман для режиму Лукашенка – навряд чи. Але своєю поведінкою він демонструє любов до свободи і може нав'язати білорусам європейські цінності, а от це геть "неприйнятно".

Авіатероризм Лукашенка

Проте світ Білоруссю не завершується і той прецедент, який створив Лукашенко, це не інакше, як посягання на свободу пересування громадян Європою та авіатероризм.

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Водночас білоруський диктатор, ніби намагаючись стати з Путіним на рівних, у всьому бере з нього приклад. Таку заяву зробив російського диктатор: "Організатори будь-яких провокацій, які загрожують корінним інтересам нашої безпеки, пошкодує про скоєне так, як ніколи ще не шкодували".

Це вже слова з виступу білоруського диктатора: "Перш ніж робити різкі необдумані рухи, згадайте, що Білорусь – це центр Європи. І якщо тут щось спалахне, це чергова світова війна".

Правда схоже? А щоб там нічого не "спалахнуло", Європа почала оминати повітряний простір Білорусі та взагалі скасувала рейси до та з Мінську.

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Опозиція ж навпаки повідомила, що нарощуватиме партизанський рух всередині країни. Світлана Тихановська зазначила, що Білорусь очікує рішучих дій і допомоги від міжнародного товариства. Вона сказала, що загибель політв'язня Вітольда в тюрмі, знищення TUT.BY та захоплення літака – результат безкарності, в якій режим розгортає справжню окупацію.

Чи вплинуть санкції на Лукашенка

Але чи може Європа допомогти білорусам ззовні, чи проблема таки глибоко в середині країни, яка всі ці роки вирощувала власного диктатора, плекала його та захоплювалась ним – Станіслав Шушкевич вважає, що так.

"Треба, щоб санкції, які приймає Захід, були проти Лукашенка персонально і проти його зграї у владі, а не проти білоруського народу. Тому що частіше ці санкції відбиваються на звичайних людях і простому бізнесі", – зазначив він.



Санкції проти Лукашенка можуть негативно вплинути на білорусів / Фото EPA

Натомість я у цьому не впевнена. Став тепер "нерукоподатний" ще й невиїзним, та він й так нікуди, окрім Росії, й не літав. А склад компанії Belavia скорочують, бо цивілізований світ ці борти приймати відмовляється.

Заблокують його рахунки? Та навряд чи у нього є якісь заначки на рахунках у Швейцарії чи на Кіпрі, а якщо й так, то він з бюджету візьме, це теж його гаманець, вже стільки років.

Не купувати продукти білоруського виробництва? Але це ж, знову таки, як говорив Шушкевич, вдарить по гаманцю простих білорусів, яких звільнятимуть з роботи через непотрібність.