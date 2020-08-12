Лукашенко назвал митингующих обуржуазившимися людьми с криминальным прошлым
Александр Лукашенко вновь эксцентрично отреагировал на протесты в стране. Он назвал митингующих безработными людьми с криминальным прошлым.
Мнение о протестующих Лукашенко высказал на срочном совещании, которое состоялось у него в администрации. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте президента Беларуси.
К слову Лукашенко собрал у себя совещание: хочет защитить конституционный строй и экономику
Он сказал, что прежде всего нужно защитить безопасность людей и конституционный строй, это в первую очередь ляжет на Совбез страны и другие органы власти. В частности, Лукашенко заявил, что правительство должно принять все необходимые дополнительные меры для работы экономики. А враг экономики – это безработные люди, именно они и "выходят на улицы и проспекты гулять".
Основа всех этих так называемых протестующих — люди с криминальным прошлым и сегодня безработные. Нет работы, значит, "гуляй дядя по улицам и проспектам",
– сказал Лукашенко.
Он подчеркнул, что основой и фундаментом всего и важнейшим вопросом по-прежнему является функционирование экономики. И пригрозил, что "обуржуазившиеся" граждане должны работать и иметь настоящие справки с мест своей работы.
Предыдущее заявление Нашими овцами управляли из-за рубежа, – Лукашенко обвинил в протестах Украину и страны ЕС
И хочу предупредить некоторых наших, мягко говоря, обуржуазевших граждан: не дай бог кто-то кому-то будет выдавать липовые справки о трудоустройстве. Все должно быть честно и порядочно,
– отметил Александр Лукашенко.
Что ранее Лукашенко говорил о протестах в Беларуси
- На второй день после вспышки столкновений Лукашенко заявил: овцами-митингующими руководят из-за рубежа.
- Люди не понимают, что делают, сказал президент, и ими начинают управлять извне.
- Несмотря на кровавые митинги по всей Беларуси, он назвал выборы праздником, который кто-то захотел испортить.
- Об исчезновении интернета и связи в Беларуси, которые наблюдались в течение двух суток – то это атаки из-за рубежа, уверенно сказал Лукашенко.