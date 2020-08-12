Александр Лукашенко вновь эксцентрично отреагировал на протесты в стране. Он назвал митингующих безработными людьми с криминальным прошлым.

Мнение о протестующих Лукашенко высказал на срочном совещании, которое состоялось у него в администрации. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте президента Беларуси.

К слову Лукашенко собрал у себя совещание: хочет защитить конституционный строй и экономику

Он сказал, что прежде всего нужно защитить безопасность людей и конституционный строй, это в первую очередь ляжет на Совбез страны и другие органы власти. В частности, Лукашенко заявил, что правительство должно принять все необходимые дополнительные меры для работы экономики. А враг экономики – это безработные люди, именно они и "выходят на улицы и проспекты гулять".

Основа всех этих так называемых протестующих — люди с криминальным прошлым и сегодня безработные. Нет работы, значит, "гуляй дядя по улицам и проспектам",

– сказал Лукашенко.

Он подчеркнул, что основой и фундаментом всего и важнейшим вопросом по-прежнему является функционирование экономики. И пригрозил, что "обуржуазившиеся" граждане должны работать и иметь настоящие справки с мест своей работы.

Предыдущее заявление Нашими овцами управляли из-за рубежа, – Лукашенко обвинил в протестах Украину и страны ЕС

И хочу предупредить некоторых наших, мягко говоря, обуржуазевших граждан: не дай бог кто-то кому-то будет выдавать липовые справки о трудоустройстве. Все должно быть честно и порядочно,

– отметил Александр Лукашенко.

Что ранее Лукашенко говорил о протестах в Беларуси