Лукашенко назвав мітингарів обуржуазілими людьми з кримінальним минулим
Олександр Лукашенко знову ексцентрично відреагував на протести в країні. Він назвав мітингувальників безробітними людьми із кримінальним минулим.
Думку про протестувальників Лукашенко висловив на терміновій нараді, яка відбулася у нього в адміністрації. Про це йдеться в повідомленні на офіційному сайті президента Білорусі.
До слова Лукашенко зібрав у себе нараду: хоче захистити конституційний лад і економіку
Він сказав, що передовсім потрібно захистити безпеку людей і конституційний лад, це найперше ляже на Радбез країни і інші органи влади. Зокрема, Лукашенко заявив, що уряд має вжити всі необхідні додаткові заходи для роботи економіки. А ворог економіки – це безробітні люди, саме вони і "виходять на вулиці і проспекти гуляти".
Основа всіх цих так званих протестувальників – люди з кримінальнім минулим і сегодні безробітні. Немає роботи, значить, "гуляй дядько по вулицях і проспектах,
– сказав Лукашенко.
Він підкреслив, що основою і фундаментом всього і найважливішим питанням, як і раніше, є функціонування економіки. І пригрозив, що "обуржуазілі" громадяни мають працювати і мати справжні довідки з місць своєї роботи.
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І хочу попередити деяких наших, м'яко кажучи, обуржуазілих громадян: не дай бог хтось комусь буде видавати липові довідки про працевлаштування. Все повинно бути чесно і порядно,
– зазначив Олександр Лукашенко.
Що раніше Лукашенко казав про протести у Білорусі
- На другий день після спалаху сутичок Лукашенко заявив: вівцями-мітингарями керують із-за кордону.
- Люди не розуміють, що роблять, сказав президент, і ними починають керувати ззовні.
- Незважаючи на криваві мітинги по всій Білорусі, він назвав вибори святом, яке хтось захотів зіпсувати.
- Щодо зникнення інтернету і зв'язку у Білорусі, які спостерігалися протягом двох діб – то це атаки з-за кордону, впевнено сказав Лукашенко.