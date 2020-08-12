Олександр Лукашенко знову ексцентрично відреагував на протести в країні. Він назвав мітингувальників безробітними людьми із кримінальним минулим.

Думку про протестувальників Лукашенко висловив на терміновій нараді, яка відбулася у нього в адміністрації. Про це йдеться в повідомленні на офіційному сайті президента Білорусі.

До слова Лукашенко зібрав у себе нараду: хоче захистити конституційний лад і економіку

Він сказав, що передовсім потрібно захистити безпеку людей і конституційний лад, це найперше ляже на Радбез країни і інші органи влади. Зокрема, Лукашенко заявив, що уряд має вжити всі необхідні додаткові заходи для роботи економіки. А ворог економіки – це безробітні люди, саме вони і "виходять на вулиці і проспекти гуляти".

Основа всіх цих так званих протестувальників – люди з кримінальнім минулим і сегодні безробітні. Немає роботи, значить, "гуляй дядько по вулицях і проспектах,

– сказав Лукашенко.

Він підкреслив, що основою і фундаментом всього і найважливішим питанням, як і раніше, є функціонування економіки. І пригрозив, що "обуржуазілі" громадяни мають працювати і мати справжні довідки з місць своєї роботи.

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І хочу попередити деяких наших, м'яко кажучи, обуржуазілих громадян: не дай бог хтось комусь буде видавати липові довідки про працевлаштування. Все повинно бути чесно і порядно,

– зазначив Олександр Лукашенко.

Що раніше Лукашенко казав про протести у Білорусі