Лукашенко самонадеянно заявил, что якобы надо адекватно оценивать исторические периоды, в частности, Великого Княжества Литовского и Речи Посполитой. Он нагло обвинил литовцев и поляков в том, что они отрицают вклад народа Беларуси в развитие государственности.

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Давайте в учебниках по истории, в замковых и музейных экспозициях так и назовем, например, период Речи Посполитой – оккупацией белорусской земли поляками. Этноцидом белорусов,

– рассказал о своих беспочвенных размышлениях Лукашенко.

Чтобы убедиться в собственных словах, он цинично заявил, что для предков белорусов это не могло быть иначе.

Родной язык, культура, вера под запретом. Магнаты на собак меняли белорусских крестьян. Но народ выжил и сохранил свою самобытность,

– сказал Лукашенко.

Обратите внимание! Великое княжество Литовское существовало в 1236 – 1795 годах. Одна из крупнейших европейских держав позднего Средневековья, во время наибольшего могущества распространяла власть на территорию современных Литвы, Беларуси, большей части Украины, крайней западной части России, небольших частей на востоке Польши, Молдовы и юге Латвии.



Речь Посполитая существовала в 1569 – 1795 годах как монархическое федеративное государство Польского королевства и Великого княжества Литовского и Русского. Занимала территории современных Польши, Украины, Беларуси, Литвы, Латвии, Молдовы, Южной Эстонии и Запада России. Образовалась в результате Люблинской унии. Возглавлял ее выборный монарх, имевший составленный титул короля польского и Великого Князя Литовского.

Литовцы приватизировали белорусский язык

Самопровозглашенный президент Беларуси также маразматично заявил, что современные литовцы приватизировали наследство ВКЛ. Он обвинил их в присвоении белорусского языка.

А возьмите Великое княжество Литовское. Современные литовцы фактически приватизировали наследие этого государственного образования. Но что там было литовское? Язык – наш, на нем написана и Конституция, вера – православие. Народ на 80% наш, славяне,

– цинично заявил он.

Однако Лукашенко нахваливал Советский Союз и его "достижения".

Странные заявления Лукашенко

Александр Лукашенко заявлял, что в 2021 году в Беларуси якобы предотвратили 10 попыток совершить теракты в стране. По словам самопровозглашенного президента, их планировали осуществить те, кто находятся под покровительством других стран, в том числе и Украины.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявлял, что его в 1994 году "расстреляли". Якобы, несмотря на это, политик не сдался.

Также Лукашенко говорил, что мигранты на польско-белорусской границе якобы получали оружие контрабандой из Украины. По его словам, это для того, чтобы спровоцировать конфликт с Польшей.

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