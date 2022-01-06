Лукашенко самонадеянно заявил, что якобы надо адекватно оценивать исторические периоды, в частности, Великого Княжества Литовского и Речи Посполитой. Он нагло обвинил литовцев и поляков в том, что они отрицают вклад народа Беларуси в развитие государственности.
К теме Лукашенко слетел с катушек: заговорил о фашизме в украинской армии и "случайном Зеленском"
Давайте в учебниках по истории, в замковых и музейных экспозициях так и назовем, например, период Речи Посполитой – оккупацией белорусской земли поляками. Этноцидом белорусов,
– рассказал о своих беспочвенных размышлениях Лукашенко.
Чтобы убедиться в собственных словах, он цинично заявил, что для предков белорусов это не могло быть иначе.
Родной язык, культура, вера под запретом. Магнаты на собак меняли белорусских крестьян. Но народ выжил и сохранил свою самобытность,
– сказал Лукашенко.
Литовцы приватизировали белорусский язык
Самопровозглашенный президент Беларуси также маразматично заявил, что современные литовцы приватизировали наследство ВКЛ. Он обвинил их в присвоении белорусского языка.
А возьмите Великое княжество Литовское. Современные литовцы фактически приватизировали наследие этого государственного образования. Но что там было литовское? Язык – наш, на нем написана и Конституция, вера – православие. Народ на 80% наш, славяне,
– цинично заявил он.
Однако Лукашенко нахваливал Советский Союз и его "достижения".
Странные заявления Лукашенко
- Александр Лукашенко заявлял, что в 2021 году в Беларуси якобы предотвратили 10 попыток совершить теракты в стране. По словам самопровозглашенного президента, их планировали осуществить те, кто находятся под покровительством других стран, в том числе и Украины.
- Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявлял, что его в 1994 году "расстреляли". Якобы, несмотря на это, политик не сдался.
- Также Лукашенко говорил, что мигранты на польско-белорусской границе якобы получали оружие контрабандой из Украины. По его словам, это для того, чтобы спровоцировать конфликт с Польшей.
Вас может заинтересовать, как Путин и Лукашенко пугают мир: смотрите видео