Лукашенко самонадеянно заявил, что якобы надо адекватно оценивать исторические периоды, в частности, Великого Княжества Литовского и Речи Посполитой. Он нагло обвинил литовцев и поляков в том, что они отрицают вклад народа Беларуси в развитие государственности.

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Давайте в учебниках по истории, в замковых и музейных экспозициях так и назовем, например, период Речи Посполитой – оккупацией белорусской земли поляками. Этноцидом белорусов,
рассказал о своих беспочвенных размышлениях Лукашенко.

Чтобы убедиться в собственных словах, он цинично заявил, что для предков белорусов это не могло быть иначе.

Родной язык, культура, вера под запретом. Магнаты на собак меняли белорусских крестьян. Но народ выжил и сохранил свою самобытность,
сказал Лукашенко.

Литовцы приватизировали белорусский язык

Самопровозглашенный президент Беларуси также маразматично заявил, что современные литовцы приватизировали наследство ВКЛ. Он обвинил их в присвоении белорусского языка.

А возьмите Великое княжество Литовское. Современные литовцы фактически приватизировали наследие этого государственного образования. Но что там было литовское? Язык – наш, на нем написана и Конституция, вера – православие. Народ на 80% наш, славяне,
цинично заявил он.

Однако Лукашенко нахваливал Советский Союз и его "достижения".

Странные заявления Лукашенко

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