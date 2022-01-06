Лукашенко самовпевнено заявив, що нібито треба адекватно оцінювати історичні періоди, зокрема, Великого князівства Литовського та Речі Посполитої. Він нахабно звинуватив литовців і поляків у тому, що вони заперечують вклад народу Білорусі у розвиток державності.

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Давайте у підручниках з історії, у замкових та музейних експозиціях так і назвемо, наприклад, період Речі Посполитої – окупацією білоруської землі поляками. Етноцидом білорусів,

– розповів про свої безпідставні роздуми Лукашенко.

Щоб впевнитись у власних словах, він цинічно заявив, що для предків білорусів це не могло бути інакше.

Рідна мова, культура, віра під забороною. Магнати на собак міняли білоруських селян. Але народ вижив і зберіг свою самобутність,

– сказав Лукашенко.

Зверніть увагу! Велике князівство Литовське існувало у 1236 – 1795 роках. Одна з найбільших європейських держав пізнього середньовіччя, у час найбільшої могутності поширювала владу на територію сучасних Литви, білорусі, більшої частини України, крайньої західної частини Росії, невеликих частин на сході Польщі, Молдови та півдні Латвії. Річ Посполита існувала у 1569 – 1795 роках як монархічна федеративна держава Польського королівства і Великого князівства Литовського і Руського. Займала терени сучасних Польщі, України, Білорусі, Литви, Латвії, Молдови, південної Естонії та заходу Росії. Утворилася внаслідок Люблінської унії. Очолював її виборний монарх, який мав складений титул короля польського і Великого Князя Литовського.

Литовці приватизували білоруську мову

Самопроголошений президент Білорусі також маразматично заявив, що сучасні литовці приватизували спадок ВКЛ. Він звинуватив їх у привласненні білоруської мови.

А візьміть Велике князівство Литовське. Сучасні литовці фактично приватизували спадщину цієї державної освіти. Але що там було литовське? Мова – наша, на ній написана і Конституція, віра – православ'я. Територія переважно білоруська, українська, частково російські землі. Народ на 80% наш, слов'яни,

– цинічно заявив він.

Натомість Лукашенко нахвалював Радянський Союз та його "здобутки".

Дивні заяви Лукашенка

Олександр Лукашенко заявляв, що 2021 року у Білорусі нібито запобігли 10 спроб здійснити теракти в країні. За словами самопроголошеного президента, їх планували здійснити ті, хто перебувають під заступництвом інших країн, зокрема й України.

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявляв, що його у 1994 році "розстріляли". Нібито, попри це, політик не здався.

Також Лукашенко казав, що мігранти на польсько-білоруському кордоні нібито отримували зброю контрабандою з України. За його словами, це для того, щоб спровокувати конфлікт з Польщею.

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