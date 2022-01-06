Лукашенко самовпевнено заявив, що нібито треба адекватно оцінювати історичні періоди, зокрема, Великого князівства Литовського та Речі Посполитої. Він нахабно звинуватив литовців і поляків у тому, що вони заперечують вклад народу Білорусі у розвиток державності.

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Давайте у підручниках з історії, у замкових та музейних експозиціях так і назвемо, наприклад, період Речі Посполитої – окупацією білоруської землі поляками. Етноцидом білорусів,
– розповів про свої безпідставні роздуми Лукашенко.

Щоб впевнитись у власних словах, він цинічно заявив, що для предків білорусів це не могло бути інакше.

Рідна мова, культура, віра під забороною. Магнати на собак міняли білоруських селян. Але народ вижив і зберіг свою самобутність,
– сказав Лукашенко.

Литовці приватизували білоруську мову

Самопроголошений президент Білорусі також маразматично заявив, що сучасні литовці приватизували спадок ВКЛ. Він звинуватив їх у привласненні білоруської мови.

А візьміть Велике князівство Литовське. Сучасні литовці фактично приватизували спадщину цієї державної освіти. Але що там було литовське? Мова – наша, на ній написана і Конституція, віра – православ'я. Територія переважно білоруська, українська, частково російські землі. Народ на 80% наш, слов'яни,
– цинічно заявив він.

Натомість Лукашенко нахвалював Радянський Союз та його "здобутки".

Дивні заяви Лукашенка

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