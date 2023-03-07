Акт бессилия, – МИД о заявлениях Лукашенко по поводу Зеленского

В МИД Украины отреагировали на позорное заявление Александра Лукашенко о Владимире Зеленском. Самопровозглашенный президент Беларуси назвал украинского лидера "гнидой".

Олег Николенко – спикер МИД Украины – в комментарии 24 Каналу заявил, что Лукашенко позволил себе грубый выпад в адрес президента Зеленского. Это – акт бессилия самопровозглашенного президента Беларуси.

Обратите внимание Украина резко отреагировала на обвинения Лукашенко по поводу взрывов в Мачулищах

Лукашенко позволил грубый персональный выпад в адрес Президента Украины. Этот акт бессилия оставим без ответа,

– заявил Николенко.

Маразм Лукашенко процветает

В Мачулищах 26 февраля раздались взрывы. Туда пришел "хлопок" Повреждения получил российский самолет А-50. Сначала российские и белорусы пропагандисты врали, что с самолетом все хорошо. Потом Лукашенко привиделось "задержание украинского террориста". Самопровозглашенный президент Беларуси ныл, что операцию готовили СБУ и ЦРУ.

В Офисе Президента Лукашенко посоветовали сперва разобраться с терминами.

"Теракт – это когда с территории Беларуси запускают ракеты по украинским городам. Диверсии – когда с белорусской границы заходят ДРГ", – подчеркнул Михаил Подоляк.

Он добавил, что удар по самолету-корректировщику А-50 – антитеррористический акт. Его осуществили местные партизаны.