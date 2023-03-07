Очевидно, что такие заявления – очередная попытка создать искусственную угрозу со стороны Украины для оправдания своей поддержки агрессии России. Об этом 24 Каналу заявил спикер МИД Олег Николенко.

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Категорически опровергаем инсинуации Александра Лукашенко о якобы причастности украинской стороны к событиям на аэродроме "Мачулищи",

– подчеркнул Николенко.

Грубый выпад Лукашенко

Спикер посоветовал белорусскому диктатору искать угрозу не в Украине, которая борется за себя и мир. Настоящая угроза лежит в России, поскольку государство-агрессор пытается еще больше втянуть Беларусь в войну, окончательно лишить ее независимости и суверенитета.

Николенко подчеркнул, что Лукашенко позволил себе грубый персональный выпад в адрес Президента Украины.

"Хлопок" в Мачулищах: что известно

В районе военного аэродрома 50-й смешанной базы Военно-воздушных сил Беларуси в Мачулищах 26 февраля раздались взрывы.

Был поврежден российский военный самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50. Именно он наводит истребители по территории Украины.

Ответственность за "хлопок" на себя взяли белорусские партизаны. Они атаковали его с помощью дрона.

Лукашенко обвинил в диверсии СБУ и руководство американского ЦРУ. Ему пригрезился "теракт". Утверждает, что якобы был специально подготовлен террорист, который является россиянином и имеет два паспорта – украинский и российский.