Очевидно, що такі заяви – чергова спроба створити штучну загрозу зі сторони України заради виправдання своєї підтримки агресії Росії. Про це 24 Каналу заявив речник МЗС Олег Ніколенко.
До теми У Зеленського відреагували на політ фантазій Лукашенка про підрив А-50
Категорично відкидаємо інсинуації Олександра Лукашенка про нібито причетність української сторони до подій на аеродромі "Мачулищі",
– наголосив Ніколенко.
Грубий випад Лукашенка
Речник порадив білоруському диктатору шукати загрозу не в Україні, яка бореться за себе та мир. Справжня загроза лежить в Росії, оскільки держава-агресорка намагається ще більше втягнути Білорусь у війну, остаточно позбавити її незалежності та суверенітету.
Ніколенко наголосив, що Лукашенко дозволив собі грубий персональний випад на адресу Президента України.
"Бавовна" в Мачулищах: що відомо
- В районі військового аеродрому 50-ї змішаної бази Військово-повітряних сил Білорусі в Мачулищах 26 лютого пролунали вибухи.
- Було пошкоджено російський військовий літак дальнього радіолокаційного виявлення та управління А-50. Саме він наводить винищувачі по території України.
- Відповідальність за "бавовну" на себе взяли білоруські партизани. Вони атакували його за допомогою дрона.
Натомість Лукашенко звинуватив у диверсії СБУ та керівництво американського ЦРУ. Йому примарився "теракт". Стверджує, нібито був спеціально підготовлений терорист, який є росіянином і має два паспорти – український та російський.