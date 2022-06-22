Лукашенко не будет спасать Путина, – Гудков спрогнозировал возможные действия Беларуси в отношении Украины

Путин собрался ехать к Лукашенко. Это впервые с начала полномасштабной войны против Украины российский диктатор выберется за пределы своего государства. Говорят, так он хочет еще больше надавить на своего сателлита, чтобы Беларусь вступила в войну.

Однако визит может не помочь. Об этом 24 каналу рассказал российский оппозиционный политик Геннадий Гудков.

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Лукашенко не хочет рисковать жизнью и властью ради Путина

Он считает, что прежде всего Путин хочет приехать в Беларусь, чтобы доказать, что он жив-здоров и еще способен на какие-то действия. К тому же, кроме как там, его больше нигде не ждут.

Гудков говорит, что пребывание президента-агрессора в гостях у Лукашенко с целью давления на него гипотетически возможно. Однако политик считает, что Лукашенко все же не будет действовать по приказу Путина, а будет пытаться избежать вмешательства в войну с Украиной.

У меня большие сомнения в реализации этой идеи. Лукашенко не будет спасать Путина ценой своей жизни, ценой потери своей власти и отправления в Гаагу. Не будет,

– считает Гудков.

Он объяснил, что власть Лукашенко, учитывая ненависть к нему примерно 85 или 90% населения Беларуси, держится только на силовиках, на вооруженных силах. Поэтому посылать их на верную смерть ему невыгодно.

Как говорит Гудков, недавно президент Казахстана Токаев дал всем сигнал, что Путин де-факто уже проиграл войну, а может, даже и страну. Формально он сказал Путину: "Володя, ты лузер, ты проиграл, и я не хочу иметь с тобой никаких дел, чтобы у меня потом не возникало проблем".

президент Казахстана заявил , что не признает квазиреспублики на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, а Россия не спасала Казахстан от протестов в январе 2022 года, и кланяться ей в ноги никто не будет.

"Вот теперь представьте, что Лукашенко понимает, что Путин проиграл и ему осталось не так много, понимает, что население его ненавидит и власть держится на силовиках, он отправит этих силовиков как пушечное мясо в Украину? Я очень сомневаюсь", – уверен он.

Как Беларусь будет действовать в отношении Украины

По мнению политика, самопровозглашенный глава Беларуси будет продолжать свою линию лавирования, будет и дальше обещать и клясться Путину, что готовится к войне, лишь бы получать деньги и какую-то поддержку.

Гудков не верит, что Лукашенко отважится нападать на Украину в нынешних условиях. Еще 2 месяца назад это было бы возможно, но не сейчас, потому что ситуация совсем другая.

Наступает перелом в войне, понятные монолиты позиций Запада, множество украинских военных приедут с новым оружием, наученные им руководить и действовать. Я не верю, что Лукашенко реально вступит в войну именно в этот момент,

– объяснил российский оппозиционный политик.

По его убеждению, Лукашенко не может вести себя, как Токаев, потому что он во многом зависит от Путина. Во-первых, его страна фактически сдана России для военных целей, а во-вторых, у него нет никакой поддержки, кроме Путина. Именно поэтому он вынужден маневрировать и прогибаться, чтобы не вступить в войну, рискуя всем, но и не разгневать российского диктатора.

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