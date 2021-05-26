Редактор эфира "Европейского радио" из Минска Змицер Лукашук предположил, что Евросоюз скорее всего не пойдет на решительные действия в отношении Беларуси. Говорится о введении серьезных экономических санкций и разрыве дипломатических отношений со страной.

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Какие санкции могут грозить

Лукашук отметил, что взамен ЕС может наложить определенные санкции в отношении отдельных лиц или предприятий. По его словам, опыт всех предыдущих ограничений, которые накладывали на Беларусь, свидетельствует о том, что они не работают.

Лукашенко в любом случае не пойдет на какие-то уступки, поэтому санкции вряд ли сработают,

– отметил журналист.

Лукашук предположил, что сейчас Европа обсуждает ситуацию в Беларуси активнее, чем во время президентской кампании в августе 2020 года.

Как отметил журналист, это связано с тем, что нынешние события на территории страны могут угрожать не только белорусам, но и гражданам Евросоюза.

Справка. В Беларуси 23 мая срочно приземлили самолет из-за сообщения о "заминировании". На борту находился бывший редактор оппозиционного телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Впоследствии журналиста задержали.

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