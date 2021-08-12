Такое заявление о возможной угрозе со стороны Беларуси в эфире одного из телеканалов сделал представитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович.

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Экономическая составляющая отношений Беларуси и Украины

Интересы белорусско-украинских отношений надежно защищены экономически. Просто некуда деваться. Лукашенко сказал, что никаких санкций против Украины он вводить не будет,

– заявил Арестович.

Он добавил, что введенные против Беларуси санкции в основном не имеют экономического направления: "Они минимальны. Они показывают, что определенная политика в отношении страны или прав человека, международного права будет иметь определенные последствия".

Военная угроза России с территории Беларуси – отдельный вопрос

В то же время Арестович отметил, что наибольшую угрозу представляет военная угроза со стороны России с территории Беларуси.

"И от того, как мы грамотно строим отношения с фактическим руководителем Беларуси и с белорусским народом, зависит уровень угрозы", – убежден он.

Однако представитель украинской делегации не сомневается, что Украина справится, а военная угроза с белорусской территории не приобретет уровня, который резко ухудшит стратегическую позицию страны.

Думаю, что пока принципиальная позиция Лукашенко в том, что территория Беларуси пока не будет использована против Украины с военной точки зрения,

– подытожил Арестович.

И добавил, что угроза есть, у Украины есть соответствующее планирование, и реагировать должны соответственно.

Заявления Лукашенко о возможности "поставить Украину на колени"

На пресс-конференции 9 августа Александр Лукашенко заявил, что Украина готовит боевиков, которых затем переправляют в Беларусь.

Самопровозглашенный президент пригрозил, что вместе с Владимиром Путиным мог бы поставить Украину "на колени", однако пока не будет делать этого.

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