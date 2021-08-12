Таку заяву про можливу загрозу зі сторони Білорусі в ефірі одного із телеканалів зробив речник української делегації в Тристоронньої контактній групі Олексій Арестович.

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Економічна складова відносин Білорусі й України

Інтереси білорусько-українських відносин надійно захищені економічно. Просто нікуди подітися. Лукашенко сказав, що ніяких санкцій проти України він вводити не буде,

– заявив Арестович.

Він додав, що введені проти Білорусі санкції здебільшого не мають економічного спрямування: "Вони мінімальні. Вони показують, що певна політика щодо країни або прав людини, міжнародного права буде мати певні наслідки".

Військова загроза Росії з території Білорусі – окреме питання

Водночас Арестович зазначив, що найбільшу загрозу становить військова загроза зі сторони Росії з території Білорусі.

"І від того, як ми грамотно будуємо відносини з фактичним керівником Білорусі й з білоруським народом, залежить рівень загрози", – переконаний він.

Однак речник української делегації не сумнівається, що Україна впорається, а військова загроза з білоруської території не набуде рівня, який різко погіршить стратегічну позицію країни.

Думаю, що поки принципова позиція Лукашенка в тому, що територія Білорусі поки не буде використана проти України з військового погляду,

– підсумував Арестович.

Та додав, що загроза є, в України є відповідне планування, і реагувати повинні відповідно.

Заяви Лукашенка про можливість "поставити Україну на коліна"

На пресконференції 9 серпня Олександр Лукашенко заявив, що Україна готує бойовиків, яких потім переправляють в Білорусь.

Самопроголошений президент пригрозив, що разом з Володимиром Путіним міг би поставити Україну "на коліна", однак наразі не робитиме цього.

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