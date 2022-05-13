Лукашенко неожиданно похвалил бойцов ВСУ: увлекся их тактикой

Самопровозглашенный президент Беларуси отметился новым неожиданным изречением. На этот раз он стал хвалить воинов, защищающих Украину.

Свою аналитику тактики наших войск самопровозглашенный озвучил 10 мая, однако огласку это получило лишь через несколько дней. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на видео его речи.

Заметьте Лукашенко будет зависим от Киева, а не Москвы, – Фейгин

Признал, что ВСУ наносят поразительные удары

Лукашенко в тот день проводил совещание со своими топ-силовиками. Основной темой совещания стал государственный заказ в оборонной сфере на 2022 год. Именно поэтому диктатор стал говорить о том, что нужно работать над развитием небольших "мобильных групп" в армии Беларуси. По его мнению, именно эта составляющая ВСУ невероятно хорошо себя показала на поле боя против россиян.

Наиболее эффективными со стороны украинских вооруженных сил оказались мобильные группы. Они мгновенно, неожиданно приближаются к противнику, наносят поразительные удары. Особенно по тыловым скоплениям войск,

– сказал Лукашенко.

При этом он подчеркнул, что это только одна из составляющих успеха в обороне Украины. Сразу диктатор вспомнил российское войско, однако немного пренебрежительно. Мол, раньше казалось, что оно значительно сильнее армии Украины.

Лукашенко похвалил стратегию Вооруженных Сил Украины: смотрите видео

Недавно он говорил возмутительные вещи об Украине

В этом году белорусский диктатор не был приглашен на парад, который проводили в Москве 9 мая. Поэтому он решил провести свой личный шабаш "победобесия". Лукашенко, конечно, выступил там с большой речью, в которой наговорил немало интересного.

Прежде всего, он начал обвинять страны Запада во всех возможных грехах. Он упомянул там события в:

Югославии,

Ираке,

Ливии;

Сирии;

Афганистане.

Впоследствии этот пересчет он свел к сравнению с войной, развязаной Россией. Впоследствии самопровозглашенный пошел еще дальше. Он начал называть нашу страну братской, а затем подчеркнул, что якобы на нашей территории "поднял голову нацизм".

Вспомнил он и о другом приспешнике Кремля – бежавшем президенте Викторе Януковиче. Дело в том, что руководитель Беларуси до сих пор уверен, что в 2014 году Запад помог свергнуть "законную власть" Украины.

Кстати – Лукашенко случайно признал победу Украины в войне: смотрите видео