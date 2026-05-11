В сети писали, что Лукашенко призвал готовиться к наземной операции против Украины: так ли это

Учитывая последние агрессивные сигналы из Беларуси, украинцев интересует, не задумал ли что-то Лукашенко. Днем 11 мая в сети распространили заявление диктатора о том, что он якобы готовится к наземной операции против Украины.

Но это не совсем так. Детали собрал 24 Канал.

Смотрите также "Такие звонки по мобильному не делаются": Буданов о возможном разговоре между Путиным и Зеленским

Лукашенко будет проводить наземную операцию против Украины?

Ряд телеграмм-каналов передал слова Лукашенко как такие, что Беларусь должна готовиться к наземной операции в случае войны. Но сам диктатор говорил несколько иное.

В начале этого года Государственный секретариат Совета безопасности совместно с Комитетом государственного контроля по моему поручению проверял готовность и способность войск реагировать на любые агрессивные действия против Беларуси. Но, проще говоря – я уже это подчеркивал, – меня интересовало, как будут действовать наши вооруженные силы и прежде всего наша армия в случае агрессии против Беларуси. Война: что будем делать?

– высказался Лукашенко во время совещания по вопросам государственных программ вооружения и государственного оборонного заказа 11 мая.

Полное заявление Лукашенко о войне: смотрите видео

Самопровозглашенный президент Беларуси сказал, что следует выбирать то оружие, которым реально будет воевать. "Надо учитывать театр военных действий, будущих действий – территорию Беларуси. Это не пустыня, это даже не украинские степи. Поэтому оружие надо покупать, создавать то, которое нам нужно будет. Но при этом еще раз повторю: без фундаментального оружия, которым должен обладать солдат, мы ни одной войны не выиграем", – добавил он.

Таким образом, Лукашенко четко сказал: будущий театр военных действий – Беларусь. Впрочем, глава Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко все же уточнил заявление диктатора.

Лукашенко НЕ готовит никакую наземную операцию. Такого заявления не было, также у Беларуси нет сил, способных проводить сейчас наземную операцию. Все, что делает Беларусь сейчас, – имитирует какую-то бурную деятельность, включая информационные волны,

– написал он.

Руководитель ЦПД СНБО подчеркнул: сейчас много манипуляций, но Украина следит за ситуацией, Силы обороны готовы к любому развитию событий. Любые возможные агрессивные действия Минска в отношении Киева "автоматически станут ошибкой, которая приведет к плохим последствиям для самой Беларуси".

В Центре противодействия дезинформации добавили: Лукашенко не давал никаких указаний по подготовке какой-либо наземной операции. Он скорее размышлял, что следует изменить подходы к вооружению собственной армии, и анализировал опыт других военных конфликтов, в частности на Ближнем Востоке.

И действительно, Лукашенко в видео говорит, мол, США и Израиль "бомбили, забрасывали бомбами и ракетами" Иран, но не победили. Ведь без наземной операции невозможно победить в боях.

Обратите внимание! Заместитель руководителя Переходного кабинета Беларуси Павел Латушко сказал 24 Каналу, что в стране ввели системы воздушной тревоги во всех регионах, изменили медицинские регламенты на случай массового поступления раненых, создали территориальную оборону на 150 тысяч резервистов и закупают бронежилеты. А новая военная доктрина дает право наносить "превентивные" удары по соседним государствам и направлять войска за границу.

Возможно ли новое наступление на Украину из Беларуси?

Представитель ГПСУ Андрей Демченко 7 мая заявил, что Лукашенко может предоставить свою инфраструктуру для российских сил, если Москва примет решение перебросить силы в Беларусь. Это может произойти в любой момент.

Россия не держит своих подразделений, которые могли бы осуществить повторное вторжение. Но нельзя исключать провокации, призванные дестабилизировать Силы обороны Украины и растянуть их.

Странный объект, который заметили украинские мониторы вечером 2 мая, Демченко назвал воздушным шаром с ретранслятором. Устройство усиливало сигнал для российских ударных дронов. Это один из видов поддержки, которую предоставляет Беларусь россиянам.

Важно, что днем 2 мая Владимир Зеленский сказал, что на границе с Беларусью была специфическая активность. Но он не привел детали.

Политолог Игорь Чаленко в разговоре с 24 Каналом выразил уверенность: Лукашенко используют, чтобы увеличить градус напряжения. И чтобы оттянуть украинские силы.