Лукашенко объяснил, для чего просил у Путина ядерное оружие

Во время встречи с российским диктатором Путиным самопровозглашенный президент Беларуси просил предоставить Минску ядерное оружие. Лукашенко объяснил, что причиной этого стали "действия Запада".

Такое заявление Александр Лукашенко сделал во время выступления накануне белорусского Дня независимости. Об этом сообщают белорусские пропагандистские СМИ.

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Лукашенко говорит, что просил оружие из-за Польши

Александр Лукашенко заявил, что причиной того, что он просил ядерное оружие у Путина, стало то, что якобы Польша попросила такое же оружие у США.

Самопровозглашенный президент буквально запугивает белорусов тем, что Польша якобы хочет нанести ядерный удар по Беларуси или России. Поэтому он и аргументирует решение просить ядерное оружие у Путина. Однако белорусский диктатор говорит, что он просит не предоставить вооружение, а вернуть его, поскольку после распада СССР Беларусь передала свой ядерный потенциал России.

Этот тезис в переговорах и эта тема с президентом России появились после того, как поляки обратились к американцам и попросили их привезти им ядерное оружие в Польшу. Тогда я президенту Путину сказал: почему мы делаем вид, что ничего не происходит? Мы долго консультировались и пришли к выводу, что мы должны быть готовы к тому, чтобы в течение суток ответить зеркально им. Для этого нужно подготовиться,

– заявил Лукашенко.

А потом последовали уже привычные тезисы о том, что Беларусь никому не угрожает и никого не шантажирует. Россию белорусский диктатор назвал "братской", что и не удивительно, учитывая, что с территории Беларуси россияне наступали на Киевщину и наносят ракетные удары по Украине.

Лукашенко просил ядерное оружие у Путина

В ходе встречи с Лукашенко Путин заявил о предоставлении Беларуси партии комплексов "Искандер-М". При этом российский диктатор подчеркнул, что они могут запускать как обычные ракеты, так и использовать ядерные боеприпасы. Однако конкретно о предоставлении ядерных боеприпасов Беларуси речь не шла, но такую возможность не исключают.

В то же время Лукашенко заявил о якобы оборудовании странами НАТО своих самолетов ядерным оружием. Поэтому самопровозглашенный президент попросил Путина сделать то же самое для Беларуси.

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