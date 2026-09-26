Як розповів в ефірі 24 Каналу керівник Народного антикризового управління Білорусі Павло Латушко, нещодавнє помилування 13 осіб є частиною цинічного торгу. Мінськ прагне відновити постачання сировини на американський ринок, створивши своєрідний невільницький ринок. За словами опозиціонера, режим працює за конвеєрним принципом: спочатку масово ув'язнює людей, а потім відпускає їх малими групами.

Як працює дипломатія помилувань

Минулого тижня білоруська влада випустила 25 осіб, але одразу ж винесла 14 нових політичних вироків.

Це хитра й цинічна дипломатія по-лукашенківськи: спочатку саджати людей, катувати роками, знищувати здоров'я, а потім викидати в наручниках за межі країни та вимагати похвали від світу,

– Павло Латушко, керівник Народного антикризового управління Білорусі.

Експерт також спростував заяви Дональда Трампа про економічну вигоду від дешевого білоруського калію. Канадська сировина знаходиться ближче до США і коштує на 35% дешевше. Натомість транспортування добрив з Білорусі через російську Усть-Лугу займає місяць і втричі здорожчує логістику. Саме тому Мінськ вимагає від Вашингтона натиснути на Литву для відновлення транзиту через порт Клайпеди, проте Вільнюс тримає жорстку позицію через санкції ЄС.

Калійний шантаж та українські діти

Головною перешкодою для зняття обмежень з компанії "Білоруськалій" залишається її участь у воєнних злочинах. Розслідування підтвердили, що понад 3500 українських дітей незаконно вивезли до Білорусі. З них щонайменше 2050 осіб утримували у відомчому таборі "Дубровна", який належить саме цьому підприємству.

Доки не повернуть усіх українських дітей в Україну, жодні санкції з Білоруськалію знімати не можна,

– Павло Латушко, керівник Народного антикризового управління Білорусі.

Він додав, що послаблення тиску на диктатора створить небезпечний прецедент і відкриє шлях для постачання товарів російській армії.

Зверніть увагу. Повне інтерв'ю з Павлом Латушком можна прочитати на сайті 24 Каналу за посиланням.

Нагадаємо, раніше ми писали, що США пропонують умови Мінську задля розколу союзу диктаторів.

Також нещодавно повідомлялося, що Трамп анонсував закупівлю добрив у Білорусі через суперечку з Канадою.