Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Минск якобы не воюет против Украины и поддерживает контакты с украинской стороной. При этом он оправдался за то, что не остановил российские войска в начале полномасштабного вторжения, сославшись на санкции.

Об этом он заявил в интервью изданию Le Point.

Лукашенко объяснил, почему не остановил российские войска

Александр Лукашенко заявил, что не понимает, почему должен был останавливать россиян и воевать за Украину. Свою позицию он объяснил тем, что, по его словам, Украина якобы еще до полномасштабного вторжения находилась в состоянии конфликта с Беларусью.

Почему я должен был останавливать россиян и воевать за Украину? Украина уже находилась в состоянии конфликта с Беларусью. Она ввела против нас санкции раньше вас, раньше Европейского Союза. Украина закрыла свое воздушное пространство для наших самолетов,

– заявил Лукашенко.

Также белорусский диктатор опроверг, что Минск находится в конфликте с Украиной или воюет против нее.

Не думайте, что мы находимся в конфликте с украинцами и воюем против них. Нет. Мы поддерживаем с ними контакты. Россияне об этом знают, и сами россияне также контактируют с украинским руководством через определенных людей,

– сказал он.

Лукашенко добавил, что Беларусь якобы делает все возможное для достижения мира, и призвал не называть Минск агрессором.

Напомним, в феврале 2022 года Россия использовала территорию Беларуси для наступления на Украину. Оттуда российские войска вторглись в Киевскую область, а также запускали ракеты и беспилотники по украинским городам. Минск предоставлял Москве свою территорию для военных нужд, однако белорусская армия непосредственно в боевых действиях против Украины не участвовала.

Сейчас Путин регулярно пытается втянуть Беларусь в войну. В частности, на территории страны размещена техника, которая помогает корректировать российские удары по Украине. А белорусские предприятия помогают снабжать российскую армию, а также для нужд Москвы и Санкт-Петербурга.