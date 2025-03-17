Заместитель руководителя Переходного Кабинета Беларуси, дипломат и оппозиционер Павел Латушко в эфире 24 Канала проанализировал бред, который выдал белорусский диктатор в интервью Скабеевой. По его словам, заявления Лукашенко было просто противно слушать.

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Новые заявления Лукашенко о войне и Зеленского

Самопровозглашенный президент Беларуси, в частности, заявил, что во время ссоры Владимира Зеленского и Дональда Трампа, президент Украины не сказал ничего плохого, однако "людям это не зашло". Лукашенко даже добавил, что Зеленскому пришлось извиняться ни за что и якобы согласиться на то, что ему предложили "хозяева", то есть США.

Чья бы корова мычала, но его точно молчала бы. Попробовал бы он (Лукашенко – 24 Канал) своему хозяину Кремле что-то возразить, сказать, что что-то не соответствует национальным интересам Беларуси. Или предоставление территории страны для агрессии против Украины соответствовало интересам Беларуси? Или гибридная война с помощью мигрантов? Что же ты об этом не сказал своему хозяину?,

– подчеркнул Павел Латушко.

Более того, Лукашенко в интервью заявил, что о мире якобы нужно говорить втроем – Украине, России и Беларуси – чтобы "потихоньку возродить славянский мир". На этом маразматические заявления белорусского диктатора не остановились.

Скабеева также поинтересовалась, как Лукашенко относится к Зеленскому, ведь называл он его по-разному: то Володей, то гнидой. "Гениальный" ответ Лукашенко не заставил себя ждать. Тот заявил: "Зеленский был мне как сын, но повел себя как гнида". И все же Лукашенко подытожил, что ничего плохого о Зеленском сказать не может, ведь якобы находится с ним "в хороших отношениях".

"Все, что он наговорил за полтора дня в Москве, просто в голове не укладывается. Он, словно, дед навеселе, который использует подобную лексику. Это просто мерзко", – отметил дипломат.

Добавим, что в Министерстве иностранных дел Украины отреагировали на такие высказывания Лукашенко. Представитель ведомства Георгий Тихий заявил, что оскорбление президента Украины является недопустимым, особенно от соучастника агрессии против Украины. Тихий добавил, что переход в сферу энтомологии "точно не пойдет на пользу таракану".