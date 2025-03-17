Заступник керівника Перехідного Кабінету Білорусі, дипломат та опозиціонер Павло Латушко в етері 24 Каналу проаналізував маячню, яку видав білоруський диктатор в інтерв'ю Скабєєвій. За його словами, заяви Лукашенка було просто бридко слухати.

Цікаво Немає доказів, що Росія передала Білорусі ядерну зброю, – радник Тихановської

Нові заяви Лукашенка про війну і Зеленського

Самопроголошений президент Білорусі, зокрема, заявив, що під час сварки Володимира Зеленського й Дональда Трампа, президент України не сказав нічого поганого, однак "людям це не зайшло". Лукашенко навіть додав, що Зеленському довелося просити вибачення ні за що і нібито погодитися на те, що йому запропонували "господарі", тобто США.

Чия б корова мичала, але його точно мовчала б. Спробував би він (Лукашенко – 24 Канал) своєму господарю Кремлі щось заперечити, сказати, що щось не відповідає національним інтересам Білорусі. Чи надання території країни для агресії проти України відповідало інтересам Білорусі? Чи гібридна війна з допомогою мігрантів? Що ж ти про це не сказав своєму господарю?,

– наголосив Павло Латушко.

Ба більше, Лукашенко в інтерв'ю заявив, що про мир нібито потрібно говорити втрьох – Україні, Росії та Білорусі – аби "потихеньку відродити слов'янський світ". На цьому маразматичні заяви білоруського диктатора не зупинились.

Скабєєва також поцікавилась, як Лукашенко ставиться до Зеленського, адже називав він його по-різному: то Володею, то гнидою. "Геніальна" відповідь Лукашенка не забарилась. Той заявив: "Зеленський був мені як син, але повівся як гнида". Та все ж Лукашенко підсумував, що нічого поганого про Зеленського сказати не може, адже буцімто перебуває з ним "у хороших стосунках".

"Все, що він наговорив за півтора дня в Москві, просто в голові не вкладається. Він, немовби, дід напідпитку, який використовує подібну лексику. Це просто бридко", – зазначив дипломат.

Додамо, що у Міністерстві закордонних справ України відреагували на такі висловлювання Лукашенка. Речник відомства Георгій Тихий заявив, що образа президента Україна є неприпустимою, особливо від співучасника агресії проти України. Тихий додав, що перехід у сферу ентомології "точно не піде на користь таргану".