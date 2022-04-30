Лукашенко – паршивый союзник, но у Путина на него есть свои планы

Для России маневры Лукашенко – не секрет. Им известно о склонности Минска к геополитическому маневрированию. Такое проходит уже не первый год. Далее читайте в эксклюзивном блоге для сайта 24 канала.

Вспомнить хотя бы промежуток с 2015 по 2019 годы, когда для Беларуси было все гораздо лучше в этом плане.

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Лукашенко – ненадежный союзник

В Кремле прекрасно понимают, что Лукашенко очень паршивый и ненадежный союзник, а лучшего у них нет. Но так же россияне понимают, что вернуться к прежней модели отношений с Западом белорусскому самодержцу уже никак не удастся.

Поэтому, с одной стороны, Путин минимально будет и дальше поддерживать режим Лукашенко, не давая таким образом провести политический транзит и разморозить отношения с Западом.

С другой стороны, Россия заинтересована в том, чтобы оставить какое-то количество своих войск на территории Беларуси, чтобы лишать Лукашенко внешнеполитической субъектности.

Подобные движения белорусской стороны для России не секрет. Она знает, как поступать в подобных ситуациях.

Путин хочет держать войска на территории Беларуси / Фото Getty Images

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Беларусь – не сторона конфликта

Есть доклад ОБСЕ, в котором констатируется, что Беларусь не является стороной конфликта. Главная идея в том, что нет никаких белорусских официальных лиц, которые принимают решения, влияющие на войну – такие лица есть только в России и Украине.

Соответственно, если в стране нет фигур, влияющих своими решениями на войну, то эта страна не сторона, а соучастник.

Это как в уголовном преступлении – есть преступник, а есть его сообщник, предоставляющий ему свое имущество для совершения преступления.

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